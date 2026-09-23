Reyhanlı'da araç yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

olay yeri ve ilk müdahale:

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesinde çıkan araç yangınına, bölgeye sevk edilen ekipler hızla müdahale etti. Yangın, kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı ve daha geniş çaplı hasar önlendi.

müdahale süreci ve soğutma çalışmaları:

Müdahalenin tamamlanmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yürüttü. Soğutmanın tamamlanmasıyla birlikte yangın alanında kalan sıcak noktalar söndürülüp, çevredeki güvenlik riski ortadan kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden ekipler, yangının ardından gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Soğutma ve kontrollerin tamamlanmasının ardından ilgili müdahale sona erdi ve bölge normale döndü.

REYHANLI YENİŞEHİR MAHALLESİ’NDE YANGIN ÇIKAN ARACA EKİPLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ.