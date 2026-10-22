Dolar 49,6232 +0,01%
Euro 55,8976 +0,16%
Bist 11.567,33 -0,08%
Altın Gram 6.562,61 -0,88%
EUR/USD 1,1244 +0,08%
Brent Petrol 111,52 +2,48%
--°

Reyhanlı'da motoru alev alan FİAT Doblo kullanılamaz hale geldi

Reyhanlı'da seyir halindeki FİAT Doblo'nun motorunda çıkan yangın, HBB itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Reyhanlı'da motoru alev alan FİAT Doblo kullanılamaz hale geldi

Olayın özeti:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de seyir halindeyken motor kısmı alev alan FİAT Doblo model hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme:

Bölgeye gelen HBB İtfaiye ekipleri hızlı müdahalesiyle yangının büyümesini önledi ve kısa sürede kontrol altına aldı.

Araçtaki durum:

Yangın sonucunda FİAT Doblo kullanılmaz hale geldi.

HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN FİAT MARKA HAFİF TİCARİ ARAÇ KULLANILMAZ HALE...

HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN FİAT MARKA HAFİF TİCARİ ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

D-100'de ardışık kazalar: tır dorsesi devrildi, bir otomobil daha refüje çarptı
images

Kepez'de jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu
images

Arslanlı'daki yangında çözülen sır: sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet isten...
images

Muğla ekipleri fethiye'de hakkında kesinleşmiş cezası olan firariyi yakaladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni AB kuralları e-ihracatta maliyetleri ve uyumu öne çıkarıyor

Yeni nesil elektrikli araçlar tamirde daha fazla uzmanlık gerektiriyor

Arslanlı'daki yangında çözülen sır: sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: kilosu 100 TL'ye kadar geriledi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi