Reyhanlı'da motoru alev alan FİAT Doblo kullanılamaz hale geldi

Olayın özeti:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de seyir halindeyken motor kısmı alev alan FİAT Doblo model hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve söndürme:
Bölgeye gelen HBB İtfaiye ekipleri hızlı müdahalesiyle yangının büyümesini önledi ve kısa sürede kontrol altına aldı.
Araçtaki durum:
Yangın sonucunda FİAT Doblo kullanılmaz hale geldi.
HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLAYAN FİAT MARKA HAFİF TİCARİ ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ.
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