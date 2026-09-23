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Reyhanlı'da park halindeki TOFAŞ kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki TOFAŞ'ta çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Reyhanlı'da park halindeki TOFAŞ kısa sürede kontrol altına alındı

Reyhanlı'da park halindeki araçta çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde park halinde bulunan TOFAŞ marka otomobilde yangın çıktı.

müdahale ve yangının söndürülmesi:

Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önleyerek yapılan müdahale sonucu yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

soğutma ve çalışma sonrası işlemler:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından araçta ve çevresinde kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin müdahalesiyle olay yerindeki çalışmalar tamamlandı ve bölgedeki riskler giderildi.

REYHANLI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ARAÇ YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

REYHANLI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ARAÇ YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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