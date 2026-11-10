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Reyhanlı’nın su hattı yenileniyor: 6,5 kilometrelik hatla iletim güçlendiriliyor

HBB HATSU, Cilvegözü-Reyhanlı İsale Hattı Projesi kapsamında 6 buçuk km ve 450 mm çapında yeni boru döşeyerek Reyhanlı’nın su iletim kapasitesini artırıyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Reyhanlı’nın su hattı yenileniyor: 6,5 kilometrelik hatla iletim güçlendiriliyor

Proje kapsamı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Reyhanlı ilçesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla Cilvegözü-Reyhanlı İsale Hattı Projesi'ni sürdürüyor. Proje kapsamında eskiyen ve yetersiz kalan hatlar yenileniyor ve iletim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Teknik detaylar:

Yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 buçuk kilometre uzunluğunda ve 450 milimetre çapında polietilen borular döşeniyor. Yeni hat, mevcut sistemdeki su kayıp ve kaçaklarını azaltmak üzere tasarlandı; boru malzemesi ve çapı ile iletim verimliliğinde iyileşme sağlanması amaçlanıyor.

Beklenen etkiler:

Çalışmalar tamamlandığında sisteme entegre edilecek yeni su kaynağıyla Reyhanlı'nın doğu köyleri ile merkez mahallelerine saniyede 100 litre içme suyu ulaştırılması planlanıyor. HBB, yatırımla ilçede yaşanan su yetersizliğinin giderilmesini ve vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz içme suyu sağlanmasını hedefliyor.

Proje, altyapı yenileme ve kapasite artırımıyla birlikte uzun vadede işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve şebeke dayanıklılığının artırılması bakımından da önem taşıyor. HATSU yetkilileri, çalışmaların aşamalı olarak yürütüleceğini ve hizmet kesintilerini asgari düzeyde tutmak için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

REYHANLI’DA İÇME SUYU ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YENİ İSALE HATTI ÇALIŞMALARI...

REYHANLI’DA İÇME SUYU ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YENİ İSALE HATTI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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