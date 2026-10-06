Rize İl Özel İdaresi yerleşkesindeki riskli binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Rize İl Özel İdaresi yerleşkesinde kontrollü yıkım başladı

Rize İl Özel İdaresi'nin Engindere Mahallesi'nde yaklaşık yarım asırdır hizmet veren bina grupları, 2025 yılı deprem performans incelemelerinde riskli bulunması üzerine kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından risk analiz raporlarının onaylanması, yetkililerce can ve mal güvenliği gerekçesiyle yıkım kararı alınmasının temel dayanağını oluşturdu.

yıkım kararı ve tahliye:

Bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluşan 2 bin 100 metrekare kullanım alanlı A Blok ile zemin ve 3 normal kattan meydana gelen yaklaşık bin 900 metrekarelik B Blok güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Tahliye işlemleri sonrası, hizmetlerin aksamaması amacıyla İl Özel İdaresi birimleri geçici yerleşime nakledildi.

1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla idare birimleri, Eminettin Mahallesi Kütüphane Sokak üzerindeki eski İl Halk Kütüphanesi binasına taşındı.

saha çalışmaları ve yıkım süreci:

22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen yıkım ihalesinin tamamlanmasının ve alandaki gerekli tedbirlerin alınmasının ardından sahada ilk olarak A Blok'un yıkımına başlandı. Çalışmalar çevre güvenliği gözetilerek yürütülüyor ve toz oluşumunu önlemek amacıyla arazözlerle düzenli sulama yapılıyor.

A Blok'taki işlemler tamamlandıktan sonra yetkililer tarafından B Blok'un da kontrollü şekilde yıkımına geçileceği belirtildi.

RİZE İL ÖZEL İDARESİ'NİN ENGİNDERE MAHALLESİ’NDE YER ALAN VE YAKLAŞIK YARIM ASIRDIR HİZMET VEREN BİNALARI, DEPREM PERFORMANS ANALİZLERİNDE RİSKLİ ÇIKMASI ÜZERİNE KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILMAYA BAŞLANDI