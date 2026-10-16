Romanya sabah operasyonuyla karadenizdeki kayıp denizcileri arıyor

Romanya İçişleri Bakanlığı, Karadeniz açıklarında insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğu belirtilen kimyasal madde yüklü Wine Trader adlı tankerden kaybolan 7 denizcinin bulunması için arama çalışmalarını bu sabah yeniden başlattı. Operasyona Black Hawk helikopteri ile 4 kurtarma görevlisi ve müdahale gemisi FIFI MAI 0101 ile 13 kişilik bir ekibin katılacağı bildirildi.

arama operasyonunun detayları:

Bakanlık açıklamasına göre ekiplerin önceliği kayıp kişilerin tespiti ve kurtarılması. İlk arama-kurtarma girişiminde mürettebattan 5 kişi kurtarılarak hastaneye sevk edilmişti; bununla birlikte kayıp sayısına ilişkin ilk bildirimler değişkenlik gösterdi. Romanya Denizcilik Otoritesi, Wine Trader'da toplam 12 mürettebat bulunduğunu ve ilk açıklamada 8 kişinin kayıp olduğunu, 4 kişinin ise güvende olduğunu duyurmuştu. Yetkililer, bu sabahki devrede bölgede yoğun aramalar yapılacağını belirtti.

saldırı ve soruşturma süreci:

Olayın ilk bildiriminde, Tuna Nehri’nin Karadeniz’e açılan Sulina Kanalı yakınında demirli Wine Trader ile Komorlar bandıralı Yara J tankerlerinde yangın çıktığı bildirildi. Yara J mürettebatı yara almadan kurtarılmış ve gemi Constanta limanına çekilmişti. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan daha sonra iki tankerin İHA tarafından vurulduğunu açıklarken, NATO askeri kaynakları insansız hava araçlarının Rusya’dan geldiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Romanyalı yetkililer ise yangınların çıkış nedeni hakkında net bir açıklama yapmadı.

Yetkililer, hem havadan hem denizden yürütülen yeni arama turunda arama alanının genişletildiğini ve kurtarma ekiplerinin önceliğinin insan hayatı olduğunu vurguladı. Operasyonun güvenli ve koordineli şekilde sürdürülmesi için ek destek araçları ve denetimler hazır tutuluyor.

ROMANYA, KARADENİZ KIYISI YAKINLARINDA İNSANSIZ HAVA ARACIYLA (İHA) VURULAN KİMYASAL MADDE YÜKLÜ TANKERDEN KAYBOLAN 7 DENİZCİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA BU SABAH YENİDEN BAŞLADI.