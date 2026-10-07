Rostov'da mahsur kalan 12 denizci yardım çağrısı

Gemi ve mürettebatın durumu:

Rusya’nın Rostov kentinde demirli olan Consul isimli kuru yük gemisindeki mürettebat, yaklaşık 4 aydır gemide mahsur kaldıklarını açıkladı. Gemideki toplam 12 kişiden 11’i Azerbaycan vatandaşı, 1’i Rus vatandaşıdır.

Mürettebat, bölgede devam eden İHA saldırıları nedeniyle deniz ulaşımının durduğunu ve rotaların kapatılması sonucu limanda beklemek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Denizciler can güvenliklerinden endişe ettiklerini vurguladı.

Şirket ve seyir bilgileri:

Gemi Türkiye merkezli Adler Gemicilik şirketine ait olarak gösteriliyor. Şirketin bir yetkilisinin Azerbaycan vatandaşı Elman Mürselov, diğerinin ise Türk vatandaşı Müzeffer Salim olduğu bildirildi.

Gemi kaptanı Sabuhi Salahov, mürettebatla yaptığı açıklamada geminin Moldova’dan Rostov’a geldiğini, burada kömür yükü aldıklarını ve yüklemeyi tamamladıktan sonra tekrar Moldova’ya dönmeyi planladıklarını söyledi. Bölgedeki güvenlik kaygıları nedeniyle seferlerin yapılamadığını aktardı.

Maaş, diğer gemiler ve talepler:

Mürettebat, 7 aydır maaşlarını alamadıklarını belirtti. Salahov, çevredeki diğer gemilerde mürettebat sayısının azaltıldığını ve bu gemilerde kalan personelin maaşlarının düzenli ödendiğini; ancak kendi şirketlerinin tüm mürettebatı gemide tutmayı sürdürdüğünü ve ödeme yapmadığını ifade etti.

Denizciler, biriken maaşlarının ödenmesini ve ailelerinin bulunduğu Azerbaycan’a dönebilmeleri için gerekli imkanların sağlanmasını talep ediyor. Talepler arasında öncelikle maaşların serbest bırakılması ve güvenli bir nakil imkânının organize edilmesi bulunuyor.

Olayın bölgedeki genel deniz trafiği ve güvenlik koşulları üzerindeki etkileriyle ilgili yetkili mercilerin veya şirketin resmi bir açıklaması henüz iletilmedi.

Rusya'nın Rostov kentinde yaklaşık 4 aydır gemide mahsur kalan 11'i Azerbaycanlı olmak üzere 12 denizci, 7 aydır maaşlarını alamadıklarını ve bölgedeki İHA saldırıları nedeniyle can güvenliklerinden endişe ettiklerini belirterek yardım çağrısında bulundu.