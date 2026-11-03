RTÜK başkanı Daniş, Azerbaycan büyükelçisi Aslanov'u üst kurulda misafir etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov ile bir araya gelerek Üst Kurul makamında konuk etti.

görüşmenin duyurusu:

Daniş, buluşmayı sosyal medya hesabından paylaştığı notla duyurdu. Paylaşımında, Büyükelçiye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum ifadelerine yer verdi ve Aslanov’un misafir edilmesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

ilişkilerin önemi ve temasın yorumu:

Her iki temsilcinin görüşmesinde resmi ifade ve nezaketin öne çıktığı gözlendi. RTÜK ile Azerbaycan temsilciliği arasındaki bu tür ziyaretler, iki ülke arasındaki kültürel ve iletişimsel temasları güçlendirme yönünde değerlendirilmekte; görüşme, karşılıklı saygı ve iş birliği mesajı taşıdı.

Toplantı kısa süren bir kabul niteliğinde olup, iki tarafın nezaket ve iyi dilek ifadeleriyle son buldu. RTÜK Başkanı Daniş'in paylaşımındaki teşekkür ve başarı dileği, görüşmenin resmî tonunu özetledi.

RTÜK BAŞKANI MEHMET DANİŞ (SAĞDA), AZERBAYCAN’IN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ REŞAD ASLANOV (SOLDA) İLE GÖRÜŞTÜ.