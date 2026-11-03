Emine Erdoğan, Seul’de izzet keribar’ın kore fotoğraflarıyla tarihe tanıklık etti

Seul’de bir sergi, 70 yıllık anılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Güney Kore ziyaretinde refakat eden eşi Emine Erdoğan, başkent Seul’de kültür ve sanat programları kapsamında fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar’ın eserlerinden oluşan sergiyi ziyaret etti. Sergi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Bir Dostluğun Doğuşu: Bir Türk Fotoğrafçının Objektifinden 70 Yıl Önceki Kore" başlığıyla düzenlendi ve Kore Savaşı Anıt Müzesi’nde yer aldı.

Ziyarete Emine Erdoğan’ın yanı sıra Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’ın eşi Kim Hea Kyung ve Müze Müdürü Hyun-Jong Kim katılarak ev sahipliği yaptı. Sergi açılışında İzzet Keribar’ın Kore’ye asker olarak geldiği 1956 yılına ait fotoğraflar, dönemin toplumsal ve insani görüntülerini gün yüzüne çıkardı.

Emine Erdoğan’ın vurguları: fedakârlık, hafıza ve kardeşlik

Programda konuşan Emine Erdoğan, Türkiye-Kore ilişkilerinin tarihsel derinliğine dikkat çekti. Serginin, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 69. yılı vesilesiyle anlam taşıdığını belirtti ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Keribar’ın fotoğraflarının hem sanatsal hem de tarihî belge niteliği taşıdığını vurguladı.

Emine Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore’nin zor bir dönemde omuz omuza vererek kurduğu dostluğa işaret ederek, Kore Savaşı’na gönderilen 21 binden fazla Mehmetçiğimizin hem askerî destek hem de insani yardımlarla Kore halkının gönlünü kazandığını söyledi. Konuşmasında şehit ve gaziler anıldı; onların mirasının kan kardeşliği olduğunun altını çizdi ve bu mirasın genç kuşaklara anlatılması gerektiğini ifade etti.

Ankara Okulu ve hatıra fotoğrafları: insani bağların öyküsü

Sergide yer alan karelerden biri olan "Suvon’daki Ankara Okulu’nda yemek öncesi dua" başlıklı fotoğraf, Emine Erdoğan’ın ifadesine göre ziyaretçilerin gönül tellerini titretti. Konuşmasında, 27 Ocak 1951’de Türk Tugayı’nın Suvon yakınlarında bekletildiği sırada savaşta yetim kalan yaklaşık 70 Koreli çocuğun kısa sürede 100’ü aştığını; Türk askerlerinin bu çocuklara sahip çıkarak bir sahra çadırı ve sonrasında okul oluşturduğunu anlattı. Koreli öğretmenlerin ücret talep etmeden çalışmaya başlaması, Türk askerlerinin merhametinin yerel halk arasındaki karşılığını gösteren örnekler arasında yer aldı.

Emine Erdoğan, Ankara Okulu’nu "insanlık okulu" olarak tanımladı ve okulun ruhunun bugün de insanlığa önemli bir ders verdiğini belirtti: gerçek zaferlerin insanı yaşatmakta, ayrım gözetmeden herkesi kucaklamakta ve toplumları onarmakta saklı olduğuna dikkat çekti.

Sanatın köprü kuran gücü ve kültürel yakınlaşma

Emine Erdoğan, sanatın farklı toplumları bir araya getirme gücüne işaret ederek, bir şarkının, şiirin veya filmin ortak deneyim yaratarak önyargıları aşabildiğini söyledi. Son dönemde Türkiye’de gençlerin Kore kültürüne ilgisinin arttığını; aynı şekilde Kore’de de Türk kültürüne yönelik ilginin sürdüğünü belirtti. Bu karşılıklı teveccühün, kültür ve sanat alanındaki iş birliklerini güçlendirip geleceğe aktarmak için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Programda söz alan Keribar’ın fotoğrafları, savaşın görüntülerinin yanı sıra cephe gerisinde yaşanan insanî çabaları, günlük yaşamı ve kurulan dostlukları yansıtıyor. Emine Erdoğan, serginin açılışını "çok kıymetli bir adım" olarak nitelendirdi ve herkesi bu tarihî ve duygu yüklü koleksiyonu görmeye davet etti.

Protokol, hediyeler ve katılımcılar

Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Emine Erdoğan ve Kim Hea Kyung sergiyi birlikte açtı. İzzet Keribar lider eşlerine fotoğraflar hakkında bilgi verdi ve salonda yer alan lider eşlerinin fotoğraflarını çekti. Etkinliğin sonunda Keribar, çektiği bir fotoğrafı Emine Erdoğan ve Kim Hea Kyung’a hediye etti.

Programa üç Kore gazisi, "Ayla" filmiyle öne çıkan Koreli Kim Eunja’nın ailesi, basın kuruluşları ve televizyon-gazete temsilcileri katıldı. Ayrıca Kore Savaşı Anıt Vakfı, Kore-Türkiye Dostluk Derneği, Birleşmiş Milletler Kore Savaşı Müttefikleri Derneği, Kore Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Derneği, Kore Müslüman Federasyonu ve Dünya Vatandaşları Örgütü temsilcileri etkinlikte yer aldı.

Sergi, İzzet Keribar’ın 1956’da asker olarak bulunduğu döneme ait kareleri aracılığıyla Türkiye-Kore arasındaki bağları somutlaştırırken, katılımcılar ve ziyaretçiler için hem tarihî hem de duygusal bir yolculuk sundu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A GÜNEY KORE ZİYARETİNDE REFAKAT EDEN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, FOTOĞRAF SANATÇISI İZZET KERİBAR'IN, ASKERLİĞİNİ YAPMAK İÇİN 1956'DA GELDİĞİ GÜNEY KORE'DE ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARDAN OLUŞAN VE CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN "BİR DOSTLUĞUN DOĞUŞU: BİR TÜRK FOTOĞRAFÇININ OBJEKTİFİNDEN 70 YIL ÖNCEKİ KORE SERGİSİ"Nİ ZİYARET ETTİ.