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Anadolu'nun dönüm noktası: 3 Kasım 2002'den 24 yıla hizmet vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıldönümünde 3 Kasım 2002'yi 'Anadolu ihtilali' olarak nitelendirip ülkeye hizmet taahhüdünü yineledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Caner Şahin

Anadolu'nun dönüm noktası: 3 Kasım 2002'den 24 yıla hizmet vurgusu

Erdoğan'ın paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Mesajında, 3 Kasım 2002 seçimlerini tarihsel bir eşik olarak tanımlayarak bunun bir 'Anadolu ihtilali' olduğunu ifade etti.

Paylaşımda Erdoğan, 24 yıl önce başlatılan sürece dikkat çekip, milletin teveccühüyle ilk kez mazhar olunan 3 Kasım 2002 seçimlerinin 'büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını araladığını' vurguladı.

Çeyrek asırlık hizmet vurgusu:

Erdoğan, AK Parti olarak geçen çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla millete hizmet ettiklerini belirtti. Mesajında partinin 'Her Şey Türkiye İçin' anlayışıyla durmadan çalıştığını ve bu dönemin hizmet odaklı bir süreç olduğunu dile getirdi.

Geleceğe yönelik kararlılık:

Cumhurbaşkanı paylaşımında, Türkiye'yi her alanda daha ileri taşıma hedefinin sürdüğünü ve bunun uzun bir yol olduğunu kabul ettiklerini kaydetti. Ayrıca 'Allah'ın izniyle' millet ve ülke için hizmet etmeye devam edecekleri taahhüdünü yineledi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, &quot;24 YIL ÖNCE BUGÜN BİR ANADOLU İHTİLALİNE İMZA ATTIK...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, "24 YIL ÖNCE BUGÜN BİR ANADOLU İHTİLALİNE İMZA ATTIK, MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNE İLK KEZ MAZHAR OLDUĞUMUZ 3 KASIM 2002 SEÇİMLERİYLE BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN KAPILARINI ARALADIK" DEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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