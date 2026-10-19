Sabah buluşmasında izciler camadan düğümünü öğrenip birlik duygusunu güçlendirdi

Beyazıt Camii'nde sabah buluşması

Boyabat'ta gençlerin hem manevi hem de pratik becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler aralıksız sürdürülüyor. Diyanet İzcilik Boyabat Osmanlı Oymağı izcileri, Beyazıt Camii'nde gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında bir araya geldi. Sabah namazının ardından izcilere temel izcilik becerilerinden biri olan camadan düğümü hakkında eğitim verildi.

camadan düğümünün uygulamalı eğitimi:

Eğitimde, aynı kalınlıktaki iki ipin birbirine bağlanması veya bir cismin sarılması amacıyla kullanılan camadan düğümünün nasıl atıldığı uygulamalı olarak gösterildi. İzciler, eğitmenlerin yönlendirmesiyle düğümü adım adım uyguladı. Programda vurgulanan nokta, camadan düğümünün kampçılık ve izcilik faaliyetlerinde sık kullanılması ve kolay atılıp çözülebilmesi oldu.

manevi ve toplumsal kazanımlar:

Etkinlik, sadece pratik bir becerinin aktarılmasını sağlamadı; aynı zamanda manevi değerlerin yaşatılması ve gençler arasındaki birlik duygusunun pekişmesine de katkı verdi. Katılımcılar, sabah namazı buluşması ve ardından gelen uygulamalı eğitimle hem dini paylaşımlarını hem de günlük hayatta işlerine yarayacak bir beceriyi geliştirdiklerini belirtti.

DİYANET İZCİLİK BOYABAT OSMANLI OYMAĞI İZCİLERİ, BEYAZIT CAMİİ’NDE DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMASINA KATILDI. PROGRAMIN ARDINDAN İZCİLERE, İZCİLİK EĞİTİMLERİ KAPSAMINDA CAMADAN DÜĞÜMÜ EĞİTİMİ VERİLDİ.