Bakanlar telefonda Filistin, R4 ve İngiltere kararını görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin odak noktaları:

Taraflar Filistin konusundaki ortak tutumlarını teyit etti. Ayrıca, 8 Arap-İslam ülkesinin İngiltere’nin yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ithalatı yasaklama kararına ilişkin ortak açıklamasına destek verdiklerini dile getirdiler.

Bölgesel istişare vurgusu:

Bakanlar, Suudi Arabistan ve Mısır ile üzerinde anlaştıkları Bölgesel Dörtlü (R4) istişare mekanizması da dahil olmak üzere bölgesel konularda yakın istişareyi sürdürmenin önemini vurguladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN İLE PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI ISHAQ DAR ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TELEFON GÖRÜŞMESİNDE İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI.