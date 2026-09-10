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Afyonkarahisar'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar merkezinde düzenlenen operasyonda, hafif ticari araçtaki bavullarda 76 bin sentetik hap ve 16 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar'da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu

Operasyon detayları:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yürüttükleri takibin ardından hareket halindeki bir hafif ticari aracın önünü keserek aracı durdurdu. Operasyon sırasında araçta bulunan sürücü Ö.K. gözaltına alındı.

Şüpheliyle birlikte hareket eden ekipler, aracı emniyet otoparkına çekerek detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada bavullar içinde çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu.

ele geçirilen maddeler:

Aramada, bavulların içerisinde toplam 76 bin adet sentetik ecza maddesi ve 16 kilogram 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Maddelerin uzman ekiplerce tespit ve kayıt işlemleri yapıldı.

şüphelinin işlem ve yargı süreci:

Gözaltına alınan Ö.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, operasyonun kent merkezinde gerçekleştiğini ve şüphelinin takibi sonucu başarılı bir şekilde ilerletildiğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN VE FİLM SAHNELERİNİ...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN VE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYONDA DURDURULAN ARAÇTAKİ BAVULLARIN İÇERİSİNDE 76 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP İLE 16 KİLO 750 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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