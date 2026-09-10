tavas yoğurduna yatırım çağrısı: marka büyütme ve 12 ay üretim hedefi

Yanık Kokulu Tavas koyun yoğurdu markalaşma aşamasında

Tavas Belediyesi öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucu 2024 yılında coğrafi işaret tescili alan Yanık Kokulu Tavas Koyun Yoğurdu, yöresel bir lezzetten tescillenmiş bir markaya dönüşmenin eşiğinde. Belediye yetkilileri, ürünün tanınırlığında kaydedilen artışı üretim kapasitesi ve sürdürülebilirlikle destekleyecek yatırımcılara çağrı yapıyor.

Yatırım çağrısının gerekçesi:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, festivaller ve tanıtım etkinlikleriyle sağlanan bilinirliğin artık üretimle pekiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Başkan Tatık, yapılan internet aramalarında kayda değer bir yükseliş olduğunu belirterek aramalardaki artışı yüzde 5 bin kat olarak aktardı ve bunun sürdürülebilir hale gelmesi için özel sektör yatırımına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Tatık, belediyenin tanıtım altyapısını kurduğunu fakat üretimin ölçeklendirilmesi ve ticari süreçlerin yönetimi için yatırımcıların devreye girmesi gerektiğini ifade etti. Belediye başkanı, süt temini, üretim, ticaret ve dağıtım zincirlerinin kurulmasının işin zorlukları arasında olduğunu; yüzlerce, binlerce koyun yetiştiricisinden süt toplanması gerekeceğini belirtti ve "Belediye müteşebbis değildir" sözleriyle belediyenin rolünü netleştirdi.

Üretim, dağıtım ve sürdürülebilirlik öncelikleri:

Marka değerinin korunması için tanıtımın yanı sıra üretim ve dağıtımın birlikte ele alınması gerektiği vurgulanıyor. Başkan Tatık, ürünün tüketiciye kolayca ulaşmasının önemine dikkat çekerek, bilinirliğin korunması için ürünün 'afişe edilmesi' ve üzerine enerji harcanması gerektiğini söyledi. Bu yaklaşım, coğrafi işaretli bir ürünün pazarda kalıcı olabilmesi için lojistik ve perakende erişiminin planlanmasının şart olduğunu ortaya koyuyor.

Belediye, yatırımcılara kırsal alanlarda işletme kurmaları halinde destek sunacağını belirtiyor; Tatık, yatırımcıların sorunları olduğunda bizzat kendilerine başvurmalarını ve gerekli kolaylıkların sağlanacağını taahhüt etti. Bu destek, altyapı, izin süreçleri veya tanıtım desteği biçiminde olabilir.

Somut hedefler ve yatırım fırsatları:

Tatık, üretimin yalnızca sezonluk kalmaması gerektiğini vurgulayarak hedefi netleştirdi: 12 ay üretim. Mevcut üretimin beş aylık bir döneme sıkıştığını aktaran Tatık, yıl boyunca koyun yoğurdu çıkarabilmenin markanın sürdürülebilirliği için öncelikli olduğunu söyledi. Bu hedefe ulaşmak için önerilen yatırım modelinde bir kişinin veya firmanın "bin, iki bin koyunluk yetiştiriciliği yatırımı" yapması örnek gösterildi.

Belediyenin yaptığı tanıtımın ardından markanın adının duyulduğu; şimdi sıra üretimin ölçeklendirilmesinde ve ulusal ile uluslararası pazarlara açılma planlarının hayata geçirilmesinde. En İyi Yanık Kokulu Tavas Koyun Yoğurdu Yarışması ve Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali gibi etkinliklerin sağladığı görünürlük, yatırım çekmek için bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, Yanık Kokulu Tavas Koyun Yoğurdu için artık tanıtım tamamlanmış sayılıyor; bundan sonra işin sürdürülebilirliğini sağlayacak üretim, dağıtım ve ticari kapasitenin inşa edilmesi gerekiyor. Belediye, yatırımcıları bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyor ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını yineliyor.

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK, ÜRÜNÜN TANITIMI İÇİN UZUN YILLARDIR SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN YATIRIMCILARA ÇAĞRIDA BULUNARAK, BELEDİYE OLARAK YATIRIMCILARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIR OLDUKLARINI SÖYLEDİ.