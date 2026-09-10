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Yağmur kanalına saplanan otomobil ağaca çarptı, dereye yuvarlandı

Antalya-Burdur karayolunda 48 ACY 415 plakalı otomobil, yağmur kanalına girip ağaca çarptıktan sonra dereye yuvarlandı; sürücü Keziban A. ağır yaralandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağmur kanalına saplanan otomobil ağaca çarptı, dereye yuvarlandı

Kaza detayları

Antalya-Burdur karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 48 ACY 415 plakalı otomobil yol kenarındaki yağmur kanalına girip ağaca çarptıktan sonra dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü Keziban A. (76) ağır yaralandı. Olay ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre araç, Antalya istikametinden Burdur yönüne seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesiyle önce yol kenarındaki yağmur kanalına girdi; çarpmanın ardından araç dereye düştü.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından Keziban A., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BURDUR&#039;DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ YAĞMUR KANALINA...

BURDUR'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ YAĞMUR KANALINA GİRDİKTEN SONRA AĞACA ÇARPARAK DEREYE YUVARLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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