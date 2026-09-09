Sabahın sessizliğini bozan silah sesi: İzzetpaşa'da şüpheli gözaltında

Elazığ'da sabaha karşı İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde gerçekleşen olayda bir kişi, iddialara göre av tüfeği ile havaya ateş açtı. O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntüler sosyal medyaya yansımadan önce polis ekiplerine iletildi.

olayın kaydedilmesi ve ilk müdahale:

Görüntülerin polis ekiplerine ulaşmasının ardından güvenlik güçleri bölgeye intikal ederek olayla ilgili çalışma başlattı. Vatandaşların ihbarı ve elde edilen görüntüler, incelemenin yönlendirilmesinde belirleyici oldu.

soruşturma ve gözaltı işlemleri:

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli E.A. kısa sürede tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer, konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen aşamalarda paylaşılacağını belirtti.

ELAZIĞ’DA HAVAYA AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI. O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.