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Sabiha Gökçen'de ahizeden Atatürk'e ses: yolcular ortak hafızada buluştu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Kasım anmasında terminale konulan nostaljik telefonla yolcular Atatürk'e seslendi, duygusal mesajlar kaydedildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sabiha Gökçen terminalinde ortak bir anma

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma etkinliğine ev sahipliği yaptı. Terminale yerleştirilen özel bir nostaljik telefon aracılığıyla yolcular, Atatürk’e duydukları sevgi, saygı ve özlemi kendi sesleriyle ifade etme fırsatı buldu.

Her gün ayrılışlara, kavuşmalara ve yeni başlangıçlara sahne olan terminal, bu kez ortak bir hafıza ve duygu etrafında birleşti. Etkinlik, 10 Kasım’ın toplumdaki birleştirici rolünü gözler önüne serdi.

Nostaljik telefonla kuşaklar arası bağ:

Telefonun başına geçenler arasında gençler, yaşlılar, yerli ve yabancı yolcular vardı. Birçoğu birkaç kelimeyle kısa bir mesaj bırakırken, bazıları duygularını uzun cümlelerle aktardı. Katılımcılar, çağrıya duyarlılıkla yanıt verip Atatürk’e içten mesajlar sundu; duygusal anlar yaşandı ve ortak özlem yeniden dillendirildi.

Etkinlikte kaydedilen mesajlar arasında şu ifadeler öne çıktı: "Açtığın yolda ve gösterdiğin hedefte, aklın ve bilimin ışığında yürümeye devam ediyoruz.", "Geçmişimizin kahramanı, geleceğimizin umudusun Ata’m. Seni çok seviyoruz, ruhun şad olsun.", "Paşam bugün Sabiha Gökçen’in adını taşıyan bu meydandan sana sesleniyoruz. Bize bıraktığın cesaret de hedefler de ilk günkü gibi. Gözün arkada kalmasın." Bu sözler, Atatürk sevgisinin kuşaklar boyu sürdüğünü gösterdi.

09.05 anısı ve simgesel jestler:

Etkinliğe katılarak mesaj bırakan yolculara, Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu anı simgeleyen 09.05 saatine sabitlenmiş özel tasarım saatler takdim edildi. Bu simgesel jest, ulusal yasın ve anmanın önemine dikkat çeken bir hatıra olarak sunuldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, gerçekleştirdiği bu etkinlikle günlük akışın içinde bir duraklama yaratarak yolcuların duygularını paylaşmasına olanak sağladı. Etkinlik, 10 Kasımın hatırlanmasına ve toplumsal hafızanın canlı tutulmasına katkı sundu.

TERMİNALE YERLEŞTİRİLEN ÖZEL BİR TELEFON ARACILIĞIYLA YOLCULAR, ATA’YA DUYDUKLARI SEVGİ, SAYGI VE...

TERMİNALE YERLEŞTİRİLEN ÖZEL BİR TELEFON ARACILIĞIYLA YOLCULAR, ATA’YA DUYDUKLARI SEVGİ, SAYGI VE ÖZLEMİ KENDİ SESLERİYLE DİLE GETİRDİ. FARKLI KUŞAKLARDAN ONLARCA YOLCUNUN KATILDIĞI ETKİNLİKTE, YILLAR GEÇSE DE DEĞİŞMEYEN ATATÜRK SEVGİSİ DUYGU DOLU MESAJLARLA BİR KEZ DAHA HAYAT BULDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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