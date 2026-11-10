Sadakatin belgesi: 24 yıldır Erdoğan'ın broşürünü saklayan şehit babasına teşekkür

ziyaret ve belge teslimi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Bilecik programı kapsamında 1976'da şehit olan Hasan Bayır'ın 93 yaşındaki babası Osman Bayır'ı evinde ziyaret etti. Ziyarete milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım de katıldı.

Ziyarette, Osman Bayır'ın 2002'den beri sakladığı Recep Tayyip Erdoğan broşürleri ortaya çıktı. Bu bağlılık üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti heyeti, Bayır'a bir teşekkür belgesi gönderdi ve belge ziyaret sırasında aileye teslim edildi.

bir ömrün sadakati:

Heyet temsilcileri, küçük odada biriken hatıralar ve dualarla karşılaştıklarını belirtti. Ahmet Büyükgümüş ziyaret sırasında, "Bir babanın evlat hasreti dinmez ama evladının hatırası, milletinin yüreğinde yaşamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı ve Osman Bayır'ın 2002'den bu yana gösterdiği titizliğe vurgu yaptı.

Görüşmede yer alan yetkililer, Bayır'ın ilk günkü heyecanla sakladığı broşürlerin bir vefa örneği olduğunu belirtti. Büyükgümüş ayrıca, "İyi ki varsın Osman amca; duaların, sevgin ve bu saf sadakatin en büyük gücümüz" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Osman Bayır, kendisine takdim edilen belge karşısında duygulandı ve ziyaretin ardından yetkililer, ailenin hatıralarına ve şehit Hasan Bayır'ın anısına saygı gösterdiklerini vurguladı. Ziyaret, Bilecik'te samimi bir atmosferde gerçekleşti ve yerel temsilciler aileyle sohbet ederek hatıraları paylaştı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TEŞKİLAT BAŞKANI AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ(SOLDA), OSMAN BAYIR(93) (SAĞDA).