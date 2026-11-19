Cenaze töreni ve uğurlama:

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe'nin babası Halit Altuntepe (77), bir süredir tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi. Aile yakınlarının ve kent sakinlerinin katılımıyla tören düzenlendi.

Törenin ayrıntıları:

Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Halit Altuntepe'nin naaşı, aile mezarlığında toprağa verildi. Tören, yakın çevrenin ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve taziye:

Cenaze törenine Altuntepe ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Yeni Parti İl Başkanı Erdal Demir, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Tören, Safranbolu toplumunda üzüntüyle karşılanırken, aile yakınları defin işlemlerinin ardından taziyeleri kabul etti. Yerel yetkililer ve sivil toplum temsilcilerinin hazır bulunduğu uğurlama, resmi ve kişisel taziyelerin iletildiği sakin bir atmosferde tamamlandı.

SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI EROL ALTUNTEPE’NİN 77 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN BABASI HALİT ALTUNTEPE, DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.