Sağanak Mahmutbey-Habipler hattında ulaşımı felç etti

Olay yerinde ulaşım nasıl etkilendi:

İstanbul'da etkili olan sağanak, Mahmutbey-Habipler yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolun bazı bölümlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerleyemedi ve güzergâhta ciddi aksamalar yaşandı.

Sürücüler, özellikle suyun derinleştiği kesimlerde ilerlemek için beklemek zorunda kaldı; bu durum, yol üzerinde yoğunluğun artmasına ve trafiğin adeta durma noktasına gelmesine neden oldu.

Sürücüler ve araçlarda yaşanan zorluklar:

Görüntülerde, suyun yol yüzeyine yayıldığı noktalarda bazı araçların yavaşladığı veya tamamen durduğu görüldü. Bu durum güzergâhta kuyruklar ve uzun beklemelere yol açtı; sürücüler zor anlar yaşadı ve geçişlerde aksamalar meydana geldi.

Havadan görüntülerde görülen manzara:

Bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Videolarda, suyla kaplanan yol kesimleri ve birikintiler arasında ilerlemeye çalışan araçlar açık şekilde gözlemleniyor; görüntüler ulaşımın olumsuz etkilenmesini belgeledi.

YOLDA BİRİKEN SU NEDENİYLE ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ, TRAFİK ADETA DURMA NOKTASINA GELDİ