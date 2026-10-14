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Sağanak Mahmutbey-Habipler hattında ulaşımı felç etti

İstanbul'daki sağanak, Mahmutbey-Habipler yolunda geniş çaplı su birikintilerine yol açtı; araçlar ilerleyemeyince trafik adeta kilitlendi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sağanak Mahmutbey-Habipler hattında ulaşımı felç etti

Olay yerinde ulaşım nasıl etkilendi:

İstanbul'da etkili olan sağanak, Mahmutbey-Habipler yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolun bazı bölümlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerleyemedi ve güzergâhta ciddi aksamalar yaşandı.

Sürücüler, özellikle suyun derinleştiği kesimlerde ilerlemek için beklemek zorunda kaldı; bu durum, yol üzerinde yoğunluğun artmasına ve trafiğin adeta durma noktasına gelmesine neden oldu.

Sürücüler ve araçlarda yaşanan zorluklar:

Görüntülerde, suyun yol yüzeyine yayıldığı noktalarda bazı araçların yavaşladığı veya tamamen durduğu görüldü. Bu durum güzergâhta kuyruklar ve uzun beklemelere yol açtı; sürücüler zor anlar yaşadı ve geçişlerde aksamalar meydana geldi.

Havadan görüntülerde görülen manzara:

Bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Videolarda, suyla kaplanan yol kesimleri ve birikintiler arasında ilerlemeye çalışan araçlar açık şekilde gözlemleniyor; görüntüler ulaşımın olumsuz etkilenmesini belgeledi.

YOLDA BİRİKEN SU NEDENİYLE ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ, TRAFİK ADETA DURMA NOKTASINA GELDİ

YOLDA BİRİKEN SU NEDENİYLE ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ, TRAFİK ADETA DURMA NOKTASINA GELDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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