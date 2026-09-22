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Sağanak sonrası kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı: iki sürücü yaralandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Bozkocatepe mevkiinde sağanak sonrası kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı; her iki sürücü Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sağanak sonrası kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı: iki sürücü yaralandı

kaza yeri ve gelişmeler:

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Bozkocatepe köyü mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

Kaza, sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.T. idaresindeki 37 AEB 328 plakalı Fiat marka otomobil ile karşı yönden gelen E.S.Ş. yönetimindeki Fiat-Tofaş marka, plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından her iki sürücü Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı ve olay yerinde incelemeler devam ediyor.

KASTAMONU’NUN DEVREKANİ İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN İKİ OTOMOBİL...

KASTAMONU’NUN DEVREKANİ İLÇESİNDE YAĞIŞ NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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