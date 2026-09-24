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Sağanakta ağaca sığınan kedi Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Bartın’da sağanak sırasında kaçan kedi ağaca tırmanıp mahsur kaldı; Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kediyi indirip sahibine teslim etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sağanakta ağaca sığınan kedi Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Bartın’da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Evden kaçan kedi, Bartın’da etkili olan sağanak yağış sırasında korunmak için bir ağaca tırmandı ve burada mahsur kaldı. Durumu görenler yetkililere haber verdi.

Müdahale süreci:

İhbar üzerine olay yerine gelen Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi bulunduğu yerden güvenli bir şekilde indirmek için çalıştı. Ekipler kısa sürede müdahale ederek hayvanı ağaçtan aşağıya aldı.

Kedi sahibine teslim edildi:

Kurtarılan kedi, yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirlenerek sahibine teslim edildi. Olay, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla sonlandırıldı.

BARTIN&#039;DA EVDEN KAÇARAK SAĞANAK YAĞIŞA YAKALANAN KEDİ ÇIKTIĞI AĞAÇTAN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE...

BARTIN'DA EVDEN KAÇARAK SAĞANAK YAĞIŞA YAKALANAN KEDİ ÇIKTIĞI AĞAÇTAN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE İNDİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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