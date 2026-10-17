Sağdıçlardan tıra özel takı: düğünde lastik sürprizi

Bandırma düğününde alışılmadık anlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen düğünde sıra dışı bir takı merasimi yaşandı. Sabina Karatay ile Faik Fırat Komanova çiftinin nikâh töreninde, damadın mesleği dikkate alınarak farklı bir hediye sunuldu.

Sağdıçlardan mesleğe gönderme:

Gelin ve damadın yakın arkadaşları Batuhan Bodur, Mehmet Ali Keskin ve Efe Asım Komanova, takı merasiminde çifte tır dorsesine ait bir tır lastiği taktı. Davetliler, geleneksel takı uygulamasına getirilen bu esprili yorumu şaşkınlıkla karşıladı.

Fotoğraf ve kutlama anları:

Lastiğin takılmasının ardından sağdıçlar ve çift hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra müzik eşliğinde çiftetelli oynayan davetliler, gece boyunca renkli görüntüler oluşturdu. Organizasyonda öne çıkan bu anlar, törene katılanların uzun süre konuşacağı anlar arasında yer aldı.

Teknik bir not olarak, tır dorselerinde kullanılan bir lastiğin fiyatının yaklaşık 25 bin TL olduğu belirtildi; bu da hediyenin hem simgesel hem de maddi olarak dikkat çekmesini sağladı.

BANDIRMA'DA SABİNA KARATAY VE FAİK FIRAT KOMANOVA ÇİFTİNİN DÜĞÜNÜNDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI. DAMADIN TIR ŞOFÖRÜ OLMASINI DİKKATE ALAN BEKAR ARKADAŞLARI BATUHAN BODUR, MEHMET ALİ KESKİN VE EFE ASIM KOMANOVA, TAKI MERASİMİNDE ÇİFTE TIR DORSESİNE AİT BİR LASTİK TAKTI.