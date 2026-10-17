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Sağdıçların esprisi düğünde damada tır lastiği takıldı

Bandırma'daki Sabina Karatay ve Faik Fırat Komanova çiftinin düğününde, damadın tır şoförü olması nedeniyle arkadaşları takı yerine tır lastiği taktı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sağdıçların esprisi düğünde damada tır lastiği takıldı

Bandırma'da sıra dışı takı merasimi:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen düğünde, damadın tır şoförü olması nedeniyle yakın çevresinden gelen sıra dışı bir jest geceye damga vurdu. Sabina Karatay ve Faik Fırat Komanova çiftinin kutlamasında, sağdıçlar mesleğe gönderme yaparak geleneksel takı yerine tır dorsesinden bir lastik taktı.

sağdıçların sürprizi:

Sağdıçlar Batuhan Bodur, Mehmet Ali Keskin ve Efe Asım Komanova, takı merasimine beklenmedik bir yorum getirdi. Davetliler ve çift, takının bir lastik olması karşısında önce şaşkınlık yaşadı; anın mizahi yönü ve dostane niyeti geceye renk kattı.

gecenin devamı ve hatıra fotoğrafı:

Lastiğin takılmasının ardından sağdıçlar ve çift birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Müziğin başlamasıyla geleneksel eğlence sürdü; davetliler çiftetelli oynayarak gecenin keyfini çıkardı ve renkli görüntüler oluştu. Ayrıca, tır dorselerinde kullanılan bir lastiğin fiyatının yaklaşık 25 bin TL olduğu öğrenildi.

Damada altın yerine tır lastiği taktılar

Damada altın yerine tır lastiği taktılar

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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