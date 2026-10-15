Sağlıklı hayat buluşmaları kurumlar arası iş birliğini güçlendirdi

Eskişehir'de sağlık kurumları merkezlerde buluştu:

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Eskişehir Sağlıklı Hayat Buluşmaları programı, üniversite ve kamu kurumlarının yöneticilerini ile sağlık profesyonellerini bir araya getirerek koruyucu sağlık hizmetlerinin tanıtımına odaklandı. Toplantılar, merkezlerin sunduğu ücretsiz hizmetlerin görünürlüğünü artırmayı ve kurumlar arası iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Şirintepe'de üniversite yöneticileri ağırlandı:

Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü üst düzey yöneticilerini ağırladı. Etkinliğe katılan Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Tuzcu merkezde sunulan koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetleri tanıtarak, söz konusu hizmetlerin eğitim ve üniversite iş birlikleriyle nasıl daha etkin duyurulabileceğine ilişkin görüş alışverişi yaptı.

Deliklitaş'ta adli tıp uzmanlarıyla bilgi paylaşımı:

Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğüna bağlı Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezi ise Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görev yapan adli tıp uzmanlarını konuk etti. Ziyarette merkez hizmetleri ayrıntılarıyla anlatıldı ve toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmalar konusunda karşılıklı bilgi paylaşıldı.

Program boyunca, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin tanınırlığının artırılması hedeflendi. Sağlıklı Hayat Buluşmaları, toplumsal sağlık farkındalığının yükseltilmesine katkı sağlarken, katılımcılar arasında yeni iş birliği fırsatlarının kapılarını da araladı.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN "ESKİŞEHİR SAĞLIKLI HAYAT BULUŞMALARI" PROGRAMI KAPSAMINDA, ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARININ YÖNETİCİLERİ İLE SAĞLIK PROFESYONELLERİNİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİMİZDE BULUŞTURULDU.