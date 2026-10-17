Sağlıkta yeni kadro: 38 bin hekim dışı personel alınacağı müjdesi

Erdoğan'dan 38 bin kişilik personel müjdesi ve yeni sağlık yatırımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sağlık sistemine ilişkin yeni adımları ve yatırımları paylaştı. Erdoğan, "2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımına çıkacağız" müjdesini vererek Sağlık Bakanlığı'nın takvim ve detayları önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi.

Tören kapsamında yapılan açılışlar ve temeller:

Törende İstanbul Üniversitesi'nin Çapa ve Esenyurt yerleşkelerinde inşa edilen yeni eserlerin resmi açılışları gerçekleştirildi; eş zamanlı olarak Ortopedi, Travmatoloji ve Cerrahi 2 Hastanesi ile Deniz Abdal Camii'nin temelleri atıldı. Erdoğan, törene sağlık çalışanlarını ve İstanbulluları selamlayarak başladı ve yapılan yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında İstanbul Tıp Fakültesi'nin tarihine de vurgu yapan Erdoğan, tıp eğitiminin Osmanlı'dan beri süregelen birikimini anımsattı ve kurumların milletle bütünleşmiş olduğuna dikkat çekti. 14 Mart 1919 gibi dönüm noktalarına işaret ederek fakültenin kuruluşunun iki asırlık geçmişini ve bu süreçte öne çıkan isimleri tebrik etti.

Yeni hastanelerin kapasite ve özellikleri:

Açılışı yapılan İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Dahiliye Hastanesi, 44 bin metrekarelik alana inşa edildi. Yeni Dahiliye Hastanesi'nde toplam 186 yatak bulunuyor; bunların 39'u yoğun bakım olmak üzere, hastanede 56 poliklinik, 3 anjiyografi ünitesi ve 41 kişilik günübirlik tedavi kapasitesi mevcut.

Eğitim altyapısı bakımından hastanede 40 öğretim üyesi ofisi, toplam 380 kişi kapasiteli 2 geniş amfi, 147 kişilik derslik ve 264 kişilik kütüphane yer alıyor. Modern tıp eğitiminin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan tesis, deprem izolatörleriyle donatıldı ve poliklinik hizmetleri sunulmaya başlandı; diğer birimler aşamalı olarak devreye alınacak.

Kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları ve göğüs hastalıkları bölümleri yeni Dahiliye Hastanesi'nde hizmet verecek. Ayrıca hastanede 26 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi ile 13 yataklı dahiliye yoğun bakım ünitesi planlandı. Esenyurt Hastanesi'nde ise 200 hasta yatağı ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri dahil toplam 50 yoğun bakım yatağı bulunuyor; kurumun 12 ameliyathanesinde robotik cerrahi uygulamaları da yapılacak.

Temeli atılan Ortopedi, Travmatoloji ile Cerrahi 2 Hastanesi projesi, Çapa Yerleşkesi'nde 20 bin 273 metrekarelik alana 7 katlı olarak inşa edilecek. Tamamlandığında projede 113 yatak (bunların 7'si yoğun bakım), 8 poliklinik, 6 ameliyathane, 10 kişilik fizik tedavi alanı, 3 röntgen ünitesi ve 38 araçlık kapalı otopark yer alacak. Projede 74 izolatör kullanılarak olası deprem riski dikkate alındı. Ayrıca Çapa Kampüsü'nde Deniz Abdal Camiinin inşasına başlandı; caminin bodrum, zemin ve mahfil kat ölçüleri açıklandı.

Sağlıkta dönüşüm ve hedefler:

Erdoğan, geçmişte sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılara ve sistemdeki eşitsizliklere atıfta bulunarak son 24 yılda yapılan yatırımların tablodaki olumsuzluğu tersine çevirdiğini söyledi. İstanbul'da toplam yatırım bedeli 223 milyar lira olan 206 sağlık tesisi hizmete alınırken şehir genelinde toplam 45 bin 390 yatak kapasitesine ulaşıldığını belirtti. Açıklamada ayrıca İstanbul'da 8 binden fazla yoğun bakım yatağı ve 1600'ü aşkın diş üniti bulunduğu, devam eden yatırımlar tamamlandığında İstanbul yatırımlarının toplamının 350 milyar lirayı bulacağı ifade edildi.

Sağlık turizmi verilerine de değinen Cumhurbaşkanı, 2025 yılında 2 milyon 600 bin kişinin sağlık hizmeti almak üzere Türkiye'yi ziyaret ettiğine dikkat çekti ve hedef olarak "sağlıkta Türkiye'yi küresel çekim merkezi haline getirme" vizyonunu yineledi. Erdoğan, yeni yatırımlar ve alımların sağlık hizmetlerinin niteliğini güçlendireceğini ve hizmetlerin daha etkin sunulmasını sağlayacağını kaydetti.

Konuşmasının sonunda verilen müjdeyle ilgili olarak Erdoğan, 38 bin hekim dışı personel alım ilanının 2026 yılı sonuna kadar yayımlanacağını ve alıma dair takvim ile detayların Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: "38 bin hekim dışı personel alacağız"