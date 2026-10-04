Sahada denetim: Bozüyük sosyal hizmet merkezi çalışmaları değerlendirildi

Sosyal hizmet merkezinde yerinde inceleme

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen planlı denetimler kapsamında İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Birimlerin işleyişi yerinde izlendi:

Gerçekleştirilen incelemelerde Kadın Hizmetleri Birimi ile Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmaların kapsamı ve hizmet süreçleri hakkında detaylı bilgi alındı. Başvuru kabulü, yönlendirme ve takip süreçleri gibi uygulamalar yerinde gözlemlenerek değerlendirmeler yapıldı.

Hizmetin etkinliği ve erişilebilirlik vurgusu:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, vatandaşlara sunulan sosyal hizmetlerin etkin ve düzenli yürütülmesinin önemine dikkat çekti. İlhan, "Hizmetlerimizin sahada etkin bir şekilde yürütülmesini ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde ulaşmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda kurumlarımızdaki çalışmaları düzenli olarak değerlendiriyoruz" dedi.

İncelemeler sırasında elde edilen bulgular doğrultusunda birimlerin hizmet kalitesinin korunması ve vatandaşlara erişimin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin sürdürüleceği kaydedildi.

BOZÜYÜK İLÇESİNDE BULUNAN SOSYAL HİZMET MERKEZİ'NDE ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ.