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Sahada kaymakam: Ertuğrul Arslan traktör direksiyonuna geçti

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde Kaymakam Ertuğrul Arslan, bir çiftçinin traktörünü kullanıp tarlada sürdü; kaymakamlık o anları fotoğrafla paylaştı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sahada kaymakam: Ertuğrul Arslan traktör direksiyonuna geçti

Sahada çalışma:

Hamamözü ilçesinde Kaymakam Ertuğrul Arslan, bir çiftçiye ait traktörün direksiyonuna geçerek tarlada sürdü. Kaymakamın doğrudan sahada yaptığı çalışma, ilçede devam eden tarımsal faaliyetlere eşlik etme amacını taşıdı.

paylaşım ve mesaj:

Hamamözü Kaymakamlığı o anların fotoğraflarını paylaşarak şu notu paylaştı: "Toprağa emek veren, yaz kış demeden üreten, alın teriyle sofralarımıza bereket taşıyan tüm çiftçilerimizin emeğine sağlık. Rabbim emeklerini karşılıksız bırakmasın, ürünlerine bereket versin".

Yerel yönetimin sahadaki bu tür ziyaretleri, üreticilerle doğrudan temas kurma ve tarımsal faaliyetleri yerinde takip etme niyetinin göstergesi olarak değerlendirildi.

AMASYA’NIN HAMAMÖZÜ İLÇESİNDE KAYMAKAM DİREKSİYONUNA GEÇTİĞİ TRAKTÖRLE TARLA SÜRDÜ.

AMASYA’NIN HAMAMÖZÜ İLÇESİNDE KAYMAKAM DİREKSİYONUNA GEÇTİĞİ TRAKTÖRLE TARLA SÜRDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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