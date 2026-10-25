Sahada kaymakam: Ertuğrul Arslan traktör direksiyonuna geçti

Sahada çalışma:

Hamamözü ilçesinde Kaymakam Ertuğrul Arslan, bir çiftçiye ait traktörün direksiyonuna geçerek tarlada sürdü. Kaymakamın doğrudan sahada yaptığı çalışma, ilçede devam eden tarımsal faaliyetlere eşlik etme amacını taşıdı.

paylaşım ve mesaj:

Hamamözü Kaymakamlığı o anların fotoğraflarını paylaşarak şu notu paylaştı: "Toprağa emek veren, yaz kış demeden üreten, alın teriyle sofralarımıza bereket taşıyan tüm çiftçilerimizin emeğine sağlık. Rabbim emeklerini karşılıksız bırakmasın, ürünlerine bereket versin".

Yerel yönetimin sahadaki bu tür ziyaretleri, üreticilerle doğrudan temas kurma ve tarımsal faaliyetleri yerinde takip etme niyetinin göstergesi olarak değerlendirildi.

AMASYA’NIN HAMAMÖZÜ İLÇESİNDE KAYMAKAM DİREKSİYONUNA GEÇTİĞİ TRAKTÖRLE TARLA SÜRDÜ.