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Sahadaki yüz: Küçükçekmece zabıtası birlik ve başarıyı kutladı

Küçükçekmece Belediyesi, Zabıta Haftası'nda zabıta personelini Davet Salonu'nda yemekte bir araya getirdi. Mehmet Emin Ay, sınavda dereceye giren isimlere plaket sundu.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sahadaki yüz: Küçükçekmece zabıtası birlik ve başarıyı kutladı

kutlama programı:

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Haftası nedeniyle belediye bünyesinde görev yapan zabıta personelini bir yemek programında buluşturdu. Etkinlik, Küçükçekmece Belediyesi Davet Salonunda gerçekleştirildi ve programa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ay da katıldı. Program, ilçenin huzuru, sağlığı ve güvenliği için sahada görev yapan zabıta ekiplerinin bir araya geldiği samimi bir ortamda geçti.

sınav başarısı ve ödüller:

Program sırasında, Türkiye genelinde yapılan Görevde Yükselme Sınavı'nda Zabıta Amiri kategorisinde dereceye giren personele takdir plaketi verildi. Sınavda Hakan Çavuş Türkiye birincisi, Muammer Kunt ise Türkiye ikincisi oldu ve başarıları dolayısıyla plaketleri Mehmet Emin Ay tarafından takdim edildi.

başkan yardımcısının mesajı:

Mehmet Emin Ay törende yaptığı konuşmada, "Zabıta teşkilatımız, vatandaşlarımızla doğrudan temas kuran, kentimizin huzuru ve düzeni için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan belediyemizin sahadaki yüzüdür. Görevlerini emekle ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Mesaj, zabıta ekiplerinin saha çalışmasının önemine ve gösterdikleri özveriye vurgu yaptı.

Etkinlik, zabıta personelinin birlikte yemek yemesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. Toplu buluşma, hem başarıların kutlanmasına hem de ekip dayanışmasının güçlendirilmesine hizmet etti.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA BELEDİYE BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN ZABITA...

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA BELEDİYE BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN ZABITA PERSONELİNİ DÜZENLENEN YEMEK PROGRAMINDA BİR ARAYA GETİRDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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