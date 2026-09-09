Sahil güneşine taşınan fındığın kurutma mesaisi sürüyor

sahil güneşine taşınan fındık ve kurutma süreci:

Ordu'nun yüksek kesimlerinde toplanan fındıklar, sahil şeridine getirilerek güneşli havada kurutuluyor. Sahil kesimlerinde hasat çoğu yerde tamamlanırken, yüksek rakımlı noktaların mahsulleri uygun hava koşulları için kıyıya taşınıyor.

Üreticiler, burada hem harmanlarda serme hem de patoza verme yöntemleriyle kurutma ve seçme çalışması yürütüyor. Amaç, fındığın nemini azaltıp kaliteyi yükselterek randımanı artırmak ve satışa uygun hale getirmek.

üreticilerin deneyimleri:

Serkan Aydın fındığın olgunlaşmasının bu yıl biraz geç olduğunu, yükseklerdeki soğuk ve uygun olmayan hava koşulları nedeniyle mahsullerini sahil kesimine getirdiklerini anlattı: "Fındık hasadı zor bir süreç. Şu anda yükseklerde hava şartları uygun olmadığı için sahil kesimine getirdik, çünkü orada kuruması zor oluyor. Burada yer bulduk ve kurutmaya çalışıyoruz. Burada patoza verip inşallah satışını da yapıp emeğimizin karşılığını alacağız"

Musa Okutan ise Kabadüz ilçesinden getirdikleri ürünleri kıyıda kurutup seçtiklerini belirterek sürecin yoğunluğuna dikkat çekti: "Fındık hasadı 7 gün sürdü, günlük 19 işçi parası ödedik. Yüksek kesimlerde hava bozuk nem yapıyor o nedenle buraya geldik. Burada hem kurutup, hem seçiyoruz. Geceleri araçta yatıp mahsulün başını bekliyoruz"

Üreticiler, uygun hava şartları ve etkili kurutma ile verimin artacağına inanıyor. Sahil bölgelerinde yürütülen kurutma çalışmaları, tedarik ve işçilik maliyetleri nedeniyle lojistik bir fedakârlık gerektiriyor; üreticiler emeğinin karşılığını almak için satış zamanını bekliyor.

FINDIK KARIŞTIRMA İŞLEMİ