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Sanayicilere çağrı: Diyarbakır'ın teşvik ve iş gücü avantajları öne çıkıyor

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, İSO 1000'de yer alan firmalara Diyarbakır'ı 6. Bölge teşvikleri, yer tahsisi ve iş gücüyle yatırım için davet etti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sanayicilere çağrı: Diyarbakır'ın teşvik ve iş gücü avantajları öne çıkıyor

DTSO'dan İSO 1000'e mektup: yatırım için çağrı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı Türkiye'nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan firmalara mektup göndererek kentte yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Kaya, firmaları başarılarından dolayı kutlayıp yeni yatırım kararlarında Diyarbakır'ı değerlendirmelerini istedi.

kentin öne çıkan avantajları:

Kaya, Diyarbakır'ın 6. Bölge teşvikleri nedeniyle yatırım maliyetlerini düşürdüğünü; kentin stratejik konumu, gelişen sanayi altyapısı, genç iş gücü ve hammadde potansiyeli gibi unsurların yatırımcılara önemli avantajlar sunduğunu vurguladı. Özellikle emek yoğun sektörlerde kentin, başta Irak, Suriye ve Ortadoğu olmak üzere bölgesel pazarlara yakınlığının rekabet üstünlüğü sağladığını belirtti.

yatırımcılara verilecek somut destekler:

DTSO olarak yatırımcılara yalnızca bilgilendirme yapmakla yetinmeyeceklerini söyleyen Kaya, yatırım sürecinin farklı aşamalarında aktif destek sağlanacağını ifade etti. Kaya, "Başta bilgilendirme olmak üzere teşvik hazırlama desteği, yer tahsisinde kolaylık, eleman ve eğitim desteği, kamu ve yerel yönetim ilişki yönetimi olmak üzere tüm bu hizmetleri sizlere vermeye taahhüt ediyoruz" dedi.

Kaya, İSO 1000 listesinde yer alan firmaları Diyarbakır'a davet ederek, "Sizi, üretim gücünüzü Diyarbakır'ın sunduğu yatırım avantajlarıyla buluşturmaya ve yeni yatırım imkanlarını birlikte değerlendirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. DTSO'nun sunduğu bu destek ve teşvik paketleri, yatırımcıları kentte üretim ve istihdama yönlendirmeyi hedefliyor.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET KAYA

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET KAYA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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