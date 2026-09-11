Sahil Güvenlik denizde tıbbi tahliye yaptı: Milas açıklarında bir vatandaş kurtarıldı

olayın gelişimi:

Muğla’nın Milas ilçesi açıklarında seyreden bir ticari yatta bulunan vatandaşın rahatsızlandığı bildirildi. Yatta bulunanlar durumu yetkililere bildirdi ve yardım çağrısı yapıldı.

müdahale ve tahliye:

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, rahatsızlanan vatandaşı bota alarak kıyıya doğru sevk etti. Kıyıda hazır bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın tıbbi tahliyesi burada tamamlandı.

Olay, ilgili birimler tarafından tıbbi tahliye şeklinde kayda geçirildi ve hasta güvenli şekilde sağlık ekiplerine teslim edildi.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN TİCARİ YATTA RAHATSIZLANAN VATANDAŞA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN TIBBİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.