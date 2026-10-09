Şahinbey'de 10. kitap günleri 151 yazar ve 176 yayıneviyle buluşuyor

fuar protokolü valilikte imzalandı

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlenen 10. Şahinbey Kitap Günleri protokolü, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Gaziantep Valiliği'nde imzalandı. Etkinlik, 10-18 Ekim tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek ve dokuz gün sürecek programla kitap okurlarıyla buluşacak.

katılımcılar ve program detayları:

Protokole imza atan kurumlar arasında Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yer aldı. Şahinbey Kitap Günleri'nde toplam 151 yazar ve 176 yayınevi katılacak. Yazarlar fuar süresince salonlarda öğrenci ve okurlarla söyleşiler yapacak; düzenlenecek imza günlerinde ise vatandaşlar satın aldıkları kitapları yazarlara imzalatma fırsatı bulacak.

okumayı teşvik eden bir adım ve altyapı yatırımları:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu etkinliği, Şahinbey Belediyesinin bir armağanı olarak tanımladı ve gençleri okumaya teşvik etme amacıyla fuarın önemine vurgu yaptı. Başkan Tahmazoğlu, belediyenin kitap dağıtımı, okuma yarışmaları ve dereceye giren gençleri umreyle ödüllendirme gibi uygulamalarla okuma kültürünü desteklediğini belirtti. Belediye yetkilileri ayrıca kentte şu anda 14 kütüphane olduğunu, iki yeni kütüphane projesinin sürdüğünü ve Vatan Mahallesi'ndeki kütüphane inşaatının başladığını aktardı.

Tahmazoğlu, dinin ilk emrinin 'oku' olduğunu hatırlatarak okuma faaliyetlerini hem kültürel hem de eğitimsel bir öncelik olarak gördüklerini ifade etti. Bu kapsamda Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin öncülüğünde düzenlenen fuarın, özellikle gençlerin yazarlarla doğrudan iletişim kurmasına ve kitaplarla daha fazla iç içe olmasına vesile olacağı belirtildi.

fuarın ülke ölçeğindeki yeri:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Şahinbey Kitap Fuarı'nın artık Türkiye'nin en önemli kitap fuarları arasında yer aldığını söyledi. Vali Çeber, fuara ilişkin geri bildirimlerin organizasyonu ve ziyaretçi ilgisini dikkate alarak etkinliğin yazarlar ve yayınevleri tarafından talep edilen bir platforma dönüştüğünü vurguladı. Çeber, fuarın ziyaretçi sayısı ve katılımcı profiliyle de öne çıktığını ifade ederek emeği geçenleri ve katılanları tebrik etti.

Protokol töreninin ardından yapılacak açılışla başlayacak fuar, bir hafta boyunca Gaziantep'te kitapları, yazarları ve yayınevlerini konuşulan bir etkinlik haline getirecek. Organizasyonun programına göre söyleşiler, paneller ve imza günleri okurlarla yazarları bir araya getirecek ve yerel eğitim kurumlarının öğrencileri de etkinliklerden yararlanacak.

Protokol ve fuar organizasyonunun merkezi koordinasyonunu Gaziantep Valiliği yürütürken uygulayıcı kurumlardan sağlanan destek ve iş birliği, etkinliğin kapsamını ve hedef kitlesini genişletiyor. Düzenleyiciler, kitap fuarının kentteki okuma kültürünü güçlendirme hedefiyle planlandığını ve sürdürülebilir bir okuma ortamı oluşturma çabalarının fuarla paralel ilerlediğini belirtiyor.

GAZİANTEP VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA ŞAHİNBEY KAYMAKAMLIĞI, ŞAHİNBEY BELEDİYESİ, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN 10’UNCUSU DÜZENLENECEK OLAN "ŞAHİNBEY KİTAP GÜNLERİ" FUARININ PROTOKOLÜ İMZALANDI. 10-18 EKİM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KİTAP FUARI ŞAHİNBEY KONGRE VE SANAT MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞECEK.