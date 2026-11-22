Ordu'nun Çamaş ilçesinde el işi mirası:

Osman Sarıdiken, Sakargeriş Dağ Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki usta, yaklaşık 40 yıldır fındık çubuklarından yaptığı geleneksel sepetlerle geçmişin el sanatlarını yaşatıyor. İlerleyen yaşına rağmen el emeğine dayanarak üretimini sürdüren Sarıdiken, malzemeyi özenle seçip her bir parçayı sabırla işleyerek özgün ürünler ortaya koyuyor.

Nasıl yapıyor:

Usta, fındık çubuklarını nicelik ve dayanıklılık açısından ayırdıktan sonra uygun kuruma sürecine bırakıyor. Ardından çubukları bükme, birbirine bağlama ve örme teknikleriyle şekillendiriyor; bu süreçte yılların tecrübesi sabır ve hassasiyet gerektiren detayları belirliyor. Her sepet, el işçiliğinin ve yerel tekniğin bir yansıması olarak üretiliyor.

Pazar değeri ve kültürel önem:

Bir dönem köy yaşamında merkezi bir yere sahip olan sepetler, günümüzde de geleneksel üretim kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Sarıdiken'in el emeğiyle hazırladığı sepetler, boyut ve özelliklerine göre bin ile bin 500 TL arasında alıcı buluyor. El yapımı oluşu ve dayanıklılığı, bu ürünlerin yerel pazarda değerini koruyan unsurları arasında yer alıyor.

Uzun yıllardır süren bu emek, hem usta için bir yaşam kaynağı hem de bölgenin zanaat mirasının gelecek kuşaklara taşınmasında önemli bir rol oynuyor. Sarıdiken'in çalışmaları, geleneksel üretimin korunmasının somut bir örneğini sunuyor.

YAPILAN SEPETLER