Sahte altın gündelik kullanıma kayıyor, bijuteri rafları talebi karşılamakta zorlanıyor

Eskişehir'de bijuteri raflarında sahte altına yoğun talep

Eskişehir'deki bir bijuteri dükkânında çalışan Dilek Bakırkaynak, döviz piyasasındaki hareketlilik nedeniyle imitasyon altın ve altın görünümlü takılara talebin arttığını belirtti. Hem düğünlerde hem de günlük kullanımda alternatif arayan müşteriler, maliyeti görece düşük ve gerçek altına oldukça benzeyen ürünleri tercih ediyor.

Müşterilerin tercihleri ve motivasyonları:

Bakırkaynak, müşterilerin farklı motivasyonlarla sahte takıya yöneldiğini aktarıyor. Bazı kişiler gerçek altınlarını kasada ya da bankada tutup sahte takıları koluna takıyor; bunun arkasında güvenlik endişesi ve taşıma kolaylığı gibi sebepler var. Bakırkaynak'ın aktardığına göre, müşteriler arasında 'Yolda yürürken kötü amaçlı biri önümü keserse en azından sahte altınlarımı veririm' mantığı ile hareket edenler bulunuyor. Ayrıca, nüfuzlu ya da gösterişli görünmek için gerçek bilezik sayısını artırmak amacıyla sahte bileziklerden ekleyenler de görüldü: gerçek bileziğin yanına üç tane sahte bilezik takarak toplam dört bilezik görüntüsü oluşturma örnekleri var.

Talebin beklenenden yüksek olması satış personelinin iş yükünü artırıyor; Bakırkaynak "Oldukça yoğun bir talep var, yetişemiyoruz açıkçası" diyerek ilginin seviyesini özetliyor.

Ayırt etme yöntemleri ve ürün örnekleri:

Bakırkaynak, bazı ürünlerin gerçek olanlarla birebir benzerlik gösterdiğini, bu nedenle uzman birinin kontrol etmesi gerektiğini söylüyor. Fiyat bilgisini paylaşarak, ince burma bileziklerin 350-400 lira, kalın bileziklerin 600 lira civarında satıldığını belirtti. Gerçekliğin anlaşılması için en pratik yöntemlerden biri ağırlık ölçümü; gerçek altınların genellikle daha ağır olduğu ifade ediliyor. Ayrıca müşteriler arasında sahte çeyrekler alıp bileklerine takanlar ile çeyreklik bileklik alıp içine gerçek çeyrek yerleştirenler olduğu not ediliyor.

Sonuç olarak, döviz kaynaklı ekonomik hassasiyetler ve güvenlik kaygıları, bijuteri piyasasında imitasyon altına yönelik talebi artırmış durumda. Satış noktaları bu talebi karşılamaya çalışırken, tüketicilerin gerçek ile sahteyi ayırt etme konusundaki farkındalıkları da önem kazanıyor.

ESKİŞEHİR'DEKİ BİR BİJUTERİ DÜKKANINDA ÇALIŞAN DİLEK BAKIRKAYNAK, KOZMETİK AMACIYLA SATIŞA SUNULAN SAHTE ALTINLARIN GERÇEK ALTINLARDAN DAHA ÇOK İLGİ GÖRDÜĞÜNÜ, TALEPLERE YETİŞEMEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.