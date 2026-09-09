Kadın üretimi dijitale taşınıyor: Ordu'da e-ticaret atölyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, kadın girişimcilerin ve kooperatiflerin dijital pazarda daha görünür olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programı iki gün sürdü. Program, UNDP ve Trendyol iş birliğiyle yürütülen 'Yarının Köyleri Projesi' kapsamında, belediyenin destekleriyle gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimler, Altınordu ilçesindeki Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM)'de yapıldı. Katılımcılara Trendyol'da mağaza açma süreçlerine dair temel adımlar ayrıntılı şekilde aktarıldı. Ayrıca e-ticarette ürünlerin etkili tanıtımı için ürün fotoğrafçılığının temel ve teknik unsurları uygulamalı olarak öğretildi.

Uygulama ve amaçlar:

Programda dijital satış kanallarının etkin kullanımı, ürünlerin çevrim içi pazarlarda doğru konumlandırılması ve dijital ortamda marka görünürlüğünün artırılmasına yönelik stratejiler paylaşıldı. İki gün süren atölye çalışmalarıyla, kadın girişimciler ve kooperatiflerin dijital becerilerinde gelişim sağlanması ve yerel üretimin daha geniş tüketici kitleleriyle buluşturulması hedeflendi.

Katılımcılar, öğrenilen yöntemlerle ürünlerini çevrim içi platformlarda daha profesyonel sunma ve satış kanallarını çeşitlendirme imkanına kavuşacak. Belediye ve proje ortakları, benzer eğitimlerin yaygınlaştırılmasıyla kırsal üretimin dijitale entegrasyonunu desteklemeyi sürdürecek.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) VE TRENDYOL İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN ‘YARININ KÖYLERİ PROJESİ’ KAPSAMINDA, ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DESTEK VE KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM PROGRAMI, ALTINORDU İLÇESİNDE BULUNAN DİJİTAL GENÇLİK MERKEZİ’NDE (DİGEM) DÜZENLENDİ.