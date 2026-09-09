Başkan Ural sözünü tuttu: Turhal'ın 'mutlak kulak' piyanisti Fazıl Say ile buluştu

Başkanın sözü kulise uzandı:

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, iki ay önce konservatuvar ziyareti sırasında tanıştığı 13 yaşındaki Buğlem Atak'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü. Turhal Belediyesi Konservatuvarı'nda piyano eğitimi alan Buğlem, ziyarette Başkan Ural'a en büyük arzusunun dünyaca tanınan piyanist ve besteci Fazıl Say ile tanışmak olduğunu söylemişti ve Başkan Ural bu buluşma için destek sözü vermişti.

Aradan geçen iki ayın ardından Başkan Ural'ın girişimleri sonucu Buğlem ve ailesi İstanbul'a gitti. Genç piyanist, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda Fazıl Say'ın vereceği konser öncesinde kuliste sanatçıyla bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen görüşmede Say, Buğlem'in müziğe olan tutkusu ve 'mutlak kulak' yeteneğini tebrik etti.

Samimi buluşma ve konser deneyimi:

Görüşmenin ardından Buğlem, Fazıl Say'ın konserini izledi. Kuliste geçen sohbetin genç piyaniste hem moral hem de ilham verdiği belirtiliyor. Buluşma, aile ve konservatuvar çevresinde de büyük heyecan yarattı; Belediye yetkilileri bu tür desteklerin genç yeteneklerin gelişiminde önemli olduğunu vurguladı.

Genç yeteneğin duyguları ve başkanın mesajı:

Buğlem Atak, hayalinin gerçekleşmesinin ardından, "Hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum. İki ay önce Başkanımız Mehmet Erdem Ural konservatuvarımızı ziyaret ettiğinde ona Fazıl Say ile tanışmayı çok istediğimi söylemiştim. Başkanımız bana bu sözü vermişti ve bugün hayalim gerçek oldu. Bana inanan ve bu mutluluğu yaşatan Turhal Belediye Başkanımız Mehmet Erdem Ural’a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mehmet Erdem Ural ise genç yetenekleri destekleme kararlılığını yineleyerek, "Sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin hayallerine ulaştıkları bu yolda köprü olabildiysek ne mutlu bize. Buğlem’e başarılar diliyor, bu anlamlı buluşma için Sayın Fazıl Say’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SANATÇI FAZIL SAY