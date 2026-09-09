Kanseri üç kez yenen gönüllü anne, tedavi gören çocuklara kırtasiye desteği sağladı

Manavgatlı gönüllü anne, yaşam deneyimini yardıma çevirdi:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Çiçek Akçay, üç kez kanseri yenmesinin ardından hayatını kanserle mücadele eden çocuklara adadı. Bağımsız gönüllü annelik faaliyetlerini 13 yıldır sürdüren Akçay, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan kırtasiye paketlerini, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı.

Kırtasiye projesinin kapsamı ve erişim grupları:

Akçay’ın organize ettiği yardım projesinde sağlanan malzemeler, hem kendisi kanser tedavisi gören çocuklara hem de anne veya babası kanser tedavisi görmekte olan çocuklara dağıtıldı. Hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen kırtasiye paketleri, okul başlayana kadar çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefledi. Proje, yerel düzeyde sürdürülen benzer sosyal destek çalışmalarıyla paralel biçimde, maddi gereksinim kadar moral desteğini de gözetti.

Teşekkür ve umut dolu mesajlar:

Projeye ilişkin konuşan Akçay, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırtasiye desteğini tamamladığını belirterek, "Yüzlerinde tebessüme sebep olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi. Akçay, çocuklara seslenişini de yineleyerek, ""Kanser değil biz güçlüyüz çocuklarım. Kalbinizin güzelliği, Atamızın ışığı yolunuzu aydınlatsın. Siz bizim yarınlarımızsınız"" ifadelerini kullandı.

Akçay’ın uzun soluklu gönüllülüğü ve hayırsever desteği, yerel topluluk içinde tedavi sürecindeki ailelere hem somut yardım hem de psikolojik destek sağlamayı amaçlıyor. Bu tür girişimler, eğitim yılının başlangıcında çocukların yüzlerinde küçük de olsa bir gülümseme bırakmayı hedefliyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 3 KEZ KANSERİ YENEREK KENDİSİNİ KANSER HASTALARINA ADAYAN VE 13 YILDIR BAĞIMSIZ GÖNÜLLÜ ANNELİK YAPAN 2 ÇOCUK ANNESİ ÇİÇEK AKÇAY, HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE KANSER TEDAVİSİ GÖREN VEYA ANNE-BABASI KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARA KIRTASİYE DESTEĞİNDE BULUNDU.