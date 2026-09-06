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Sahte altın turu Antalya'da sonlandı

İstanbul'dan yola çıkan üç kişi, Antalya'da kuyumculara gerçeğe yakın sahte altınlar satarak dolandırdı; 100 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:38

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sahte altın turu Antalya'da sonlandı

Sahte altın turu Antalya'da sonlandı

Antalya polisi, gerçeğinden ayırt edilemeyecek kalitede sahte altınlar satarak kuyumcuları dolandıran üç kişiyi kapsamlı bir kamera incelemesi sonucu yakaladı. Olay, 2 Eylül tarihinde Kepez ilçesindeki bir kuyumcuda başlayan şikayetle gündeme geldi.

Soruşturmanın ilerleyişi:

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Güneş Mahallesi'ndeki kuyumcuda 11 bin 500 TL değerinde aldatma kabiliyeti yüksek sahte altın verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin aynı gün Dokuma bölgesi ve Konyaaltı Molla Yusuf Mahallesi'nde başka bir kuyumcuya da aynı yöntemle dolandırıcılık girişiminde bulunduğunu tespit etti.

Toplamda 100 saate yakın güvenlik kamerası kaydı incelendi. Bu analiz ile şüphelinin kimliği ve olay yerinden ayrıldığı aracın plakası belirlendi. İnceleme, şüphelinin ertesi gün Muratpaşa Yüksekalan Mahallesi'ndeki başka bir kuyumcuda daha 13 bin TL tutarında dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.

Ele geçirilen deliller ve sonuç:

Kimlik tespitleri, PTS kayıtları ve otel kayıtlarının araştırılması sonucu isimleri Sevinç C. (21), Eyüp K. (55) ve Büşra G. (26) olarak belirlenen üç şüphelinin 34 NS 6942 plakalı araçla Antalya'dan Denizli istikametine hareket ettiği saptandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak ekipler şahısları yakaladı.

Şahısların üst ve araç aramalarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 143 bin 700 TL nakit, 2 bin Amerikan Doları, sahte olduğu değerlendirilen 61 gram altın, 2 çeyrek altın, 2 bileklik, 1 çift küpe, 1 kolye, 1 sim kart ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan soruşturmada İstanbul'dan yola çıktıkları ve güzergâh boyunca çok sayıda kuyumcuya aynı yöntemle sahte altın satıp dolandırdıkları değerlendirilen şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, soruşturmanın devam ettiğini ve şüphelilerin güzergâhı ile bağlantılı olabilecek başka mağduriyetlerin olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.

KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATIŞINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

KUYUMCULARA SAHTE ALTIN SATIŞINA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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