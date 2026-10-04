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Sahte beyaz eşya servisiyle vatandaşları dolandıran iki şüpheli gözaltında

Keçiören'de beyaz eşya tamircisi kılığına girip sahte site ve göstermelik dükkanla vatandaşları dolandıran iki kişi, emniyetçe gözaltına alındı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 08:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sahte beyaz eşya servisiyle vatandaşları dolandıran iki şüpheli gözaltında

Olayın ayrıntıları:

Ankara’nın Keçiören ilçesinde iki şahıs, kendilerini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtarak vatandaşların güvenini kötüye kullandı. Şüpheliler, sahte bir internet sitesi oluşturdu ve göstermelik bir dükkan kiralayarak dışarıdan meşru bir servis gibi görünmesini sağladı.

Eve çağrıldıklarında bakım yapmak bahanesiyle giren şüpheliler, yapılan işin karşılığı olarak söylenen tutardan fazla para talep etti. Gerçekte tamir yapmadıkları belirtilen şahısların uyguladığı yöntemler, mağdurların şikâyetleri üzerine emniyete aktarıldı.

Emniyetin çalışması ve soruşturma:

İhbar üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri operasyon düzenledi ve F.T. ile E.S. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyet kaynakları, şahısların kullandığı internet sitesinin ve kiralanan iş yerinin delil olarak incelendiğini bildirdi.

Soruşturmanın devam ettiği, mağdurların beyanda bulunmaya devam ettiği ve olayla bağlantılı olabilecek diğer kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili detaylar ve olası diğer mağdurların bilgileri doğrultusunda adli süreç ilerleyecektir.

Kendini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 2 şahıs gözaltına...

Kendini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 2 şahıs gözaltına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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