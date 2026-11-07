Sahte ihbar ve şantaj ağı çökertildi, 7 kişi tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İzmir merkezli, İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen hava destekli müşterek operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütünün yöntemi:

Soruşturma bulgularına göre şüpheliler, Telegram uygulamasında kurdukları grupla örgütlü şekilde hareket etti. Bu grup aracılığıyla para karşılığında toplumda infial yaratabilecek; bomba, fuhuş ve terör saldırısı gibi içeriklerle asılsız ihbarlarda bulundukları tespit edildi. Farklı illerde toplam 45 asılsız ihbar yapıldığı belirlendi ve şüphelilerin, ihbarlarda adı geçen kişilere yönelik şantaj ve tehdit eylemleriyle haksız ekonomik menfaat temin ettikleri saptandı.

Gözaltı ve yargılama süreci:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Savcılık talimatıyla mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli süreç devam ediyor. Soruşturma ve operasyonun koordinasyonunu sağlayan kurumlar, benzer örgütlerin tespitine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

'Asılsız ihbar' ve tehdit çetesine operasyon