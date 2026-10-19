Dolar 49,5362 +0,05%
Euro 55,4908 -0,29%
Bist 11.662,54 -0,50%
Altın Gram 6.691,41 +0,49%
EUR/USD 1,1191 -0,47%
Brent Petrol 107,16 -2,46%
--°

Sahte telefon tuzağı: çevrimiçi alışverişte nelere dikkat edilmeli

Eskişehirli telefoncu Yiğit Aytekin, internetten alınan sıfır gibi telefonların maket ya da ikinci el çıkabildiğini belirterek, güvenilir satıcı uyardı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sahte telefon tuzağı: çevrimiçi alışverişte nelere dikkat edilmeli

Eskişehirli telefoncudan çevrimiçi alışveriş uyarısı

Eskişehir'de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, internet üzerinden yapılan cep telefonu alışverişlerinde artan sahte ve yanıltıcı uygulamalara karşı tüketicileri uyardı. Aytekin, sıfır gibi görünen paketlerin içinde bazen maket telefon ya da daha önce kullanılmış cihazların çıkabildiğini söyledi.

sahte ürünün nasıl fark edildiği:

Aytekin, bazı vakalarda kutu, ambalaj, fatura ve IMEI etiketlerinin gerçek göründüğünü, ancak cihazın aslında çalışmaz veya maket olduğunu belirtti. Örnek olarak, müşterilerinin satın aldığı ürünlerin kapalı ambalajlı ve faturalı geldiğini, fakat garanti sorgulamasında cihazın yedi ay önce kurulumunun yapıldığının görüldüğünü anlattı. Bu durum, kutunun sıfır görünümünde olup içinde ikinci el cihaz paketlenmiş olabileceğine işaret ediyor.

tüketici için pratik öneriler:

Aytekin tüketicilere önlem olarak yerel esnafı veya bilinen ve güvenilir firmaları tercih etmelerini önerdi. Satın almadan önce satıcının itibarını, kullanıcı yorumlarını ve iade koşullarını kontrol etmek; cihaz tesliminde kutu ve seri numarası karşılaştırması yapmak önem taşıyor.

Ayrıca, teslim sonrası garanti ve aktivasyon sorgulaması yapılarak cihazın daha önce kullanılıp kullanılmadığı anlaşılabiliyor. Aytekin, benzer olumsuz durumların defalarca yaşandığını vurgulayarak, alışverişte temkinli olunmasını ve şüpheli işlemlerde tüketici haklarına başvurulmasını tavsiye etti.

ESKİŞEHİR&#039;DE TELEFONCULUK YAPAN YİĞİT AYTEKİN, TEKNOLOJİK CİHAZLARIN İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE...

ESKİŞEHİR'DE TELEFONCULUK YAPAN YİĞİT AYTEKİN, TEKNOLOJİK CİHAZLARIN İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE ARTAN SAHTE ÜRÜNLER İÇİN DİKKATLİ OLUNMASI VE GÜVENİLİR YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPILMASI TAVSİYESİNDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muhtarlıkta dönüşüm: muhtarlar dijital çağda güçleniyor
images

Uzmanlar çocuk sağlığında güncel yaklaşımları Düzce'de tartıştı
images

muhtarlar yerel yönetimin temel taşlarını oluşturuyor
images

Güçlü ailede iletişim ve sorumluluk ön plana çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gebze'de sele kapılan Doğan Arslan’ın cansız bedeni Pendik'te bulundu

Sakarya’da Kaynarca'nın tarım arazileri ve yerleşimleri sağanakta su altında kaldı

Söke’de muhtarlar günü töreni: dayanışma ve hizmet vurgusu

Aileyi merkeze alan jandarma eğitimi Sinanpaşa'da tamamlandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor