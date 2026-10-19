Sahte telefon tuzağı: çevrimiçi alışverişte nelere dikkat edilmeli

Eskişehirli telefoncudan çevrimiçi alışveriş uyarısı

Eskişehir'de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, internet üzerinden yapılan cep telefonu alışverişlerinde artan sahte ve yanıltıcı uygulamalara karşı tüketicileri uyardı. Aytekin, sıfır gibi görünen paketlerin içinde bazen maket telefon ya da daha önce kullanılmış cihazların çıkabildiğini söyledi.

sahte ürünün nasıl fark edildiği:

Aytekin, bazı vakalarda kutu, ambalaj, fatura ve IMEI etiketlerinin gerçek göründüğünü, ancak cihazın aslında çalışmaz veya maket olduğunu belirtti. Örnek olarak, müşterilerinin satın aldığı ürünlerin kapalı ambalajlı ve faturalı geldiğini, fakat garanti sorgulamasında cihazın yedi ay önce kurulumunun yapıldığının görüldüğünü anlattı. Bu durum, kutunun sıfır görünümünde olup içinde ikinci el cihaz paketlenmiş olabileceğine işaret ediyor.

tüketici için pratik öneriler:

Aytekin tüketicilere önlem olarak yerel esnafı veya bilinen ve güvenilir firmaları tercih etmelerini önerdi. Satın almadan önce satıcının itibarını, kullanıcı yorumlarını ve iade koşullarını kontrol etmek; cihaz tesliminde kutu ve seri numarası karşılaştırması yapmak önem taşıyor.

Ayrıca, teslim sonrası garanti ve aktivasyon sorgulaması yapılarak cihazın daha önce kullanılıp kullanılmadığı anlaşılabiliyor. Aytekin, benzer olumsuz durumların defalarca yaşandığını vurgulayarak, alışverişte temkinli olunmasını ve şüpheli işlemlerde tüketici haklarına başvurulmasını tavsiye etti.

ESKİŞEHİR'DE TELEFONCULUK YAPAN YİĞİT AYTEKİN, TEKNOLOJİK CİHAZLARIN İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE ARTAN SAHTE ÜRÜNLER İÇİN DİKKATLİ OLUNMASI VE GÜVENİLİR YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPILMASI TAVSİYESİNDE BULUNDU.