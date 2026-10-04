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Saimbeyli'de kısa sürede tekrarlayan sarsıntılar

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi; 18 dakika sonra aynı bölgede 4.9 büyüklüğünde ikinci sarsıntı yaşandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Emre Koç

Saimbeyli'de kısa sürede tekrarlayan sarsıntılar

olay detayları:

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oluştu ve yüzeyde hafif şekilde hissedildi.

İlk depremin ardından, aynı ilçede 18 dakika sonra büyüklüğü 4.9 olan ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi. İki büyük sarsıntının zamanlaması bölgedeki aktivitenin anlık artışına işaret etti.

derinlik ve hissedilme:

AFAD kayıtlarında yer alan ilk depremin 8 kilometre civarındaki derinliği, sarsıntının yüzeyde hafif şekilde algılanmasına yol açtı. Her iki sarsıntının da hissedilme biçimi yerel sakinler tarafından bildirildi.

izleme ve bilgilendirme:

Olayla ilgili resmi kurumların açıklamaları ve güncellemeleri bekleniyor. Bölge halkının resmi uyarıları takip etmesi ve art arda sarsıntılara karşı tedbirli olması önem taşıyor.

Adana’da art arda iki deprem

Adana’da art arda iki deprem

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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