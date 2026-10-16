Şaka amaçlı silah gösterisi hapse yol açabilir

Avukat uyarısı: şaka amaçlı silah doğrultma suç sayılıyor

Avukat Zeynep Karakuş, şaka amacıyla bir kişiye silah doğrultulmasının ceza sorumluluğu doğurduğunu belirtiyor. Karakuş'a göre eylemin failinin niyeti ne olursa olsun, olayın yarattığı tehlike ve mağdurun algısı hukuki değerlendirmede belirleyici oluyor.

Yargıtay uygulaması ve niyetin rolü:

Karakuş, Yargıtay içtihatlarına atıfta bulunarak, "Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan ve çoğu zaman şakaydı denilerek geçiştirilmeye çalışılan eylemler ceza hukuku kapsamında ağır sonuçlar doğurabiliyor. Yargıtay da bir kişiye şaka amacı ile de olsa silah doğrultulmasının silahlı tehdit suçunu oluşturacağı yönünde hükmetti" dedi. Bu yaklaşımda, öncelikli amaç mağdurun ve kamu güvenliğinin korunmasıdır.

Oyuncak ve kuru sıkı silahlar da durum değiştirmiyor:

Karakuş, silahın oyuncak veya kuru sıkı olmasının suçun oluşmasını engellemediğini vurguladı: "Bir kişi eline aldığı silahı karşısındaki insana doğrulttuğunda silahın mahiyetini ya da korkutucu etkisini ve tehlikeliliğini bertaraf etmiş olmuyor. Dolayısıyla ‘şaka yapıyordum, korkutmak istememiştim’ savunması da bu yönde suçun oluşmasını engellemektedir şeklinde bir etki yaratmıyor."

Avukat ayrıca, "Kuru sıkı silahlar, oyuncak silahlar ve silahın boş ya da dolu olması durumu da suçun oluşmasını engellemiyor. Çünkü kişiler bunu gördüğünde oyuncak olup olmadığını ya da içinin boş veya dolu olup olmadığını anlamıyor. Dolayısıyla silahla şaka yapıldığı halde dahi suçun oluştuğu yönünde karar verildi ve cezası da 2 ile 7 yıl arasında" ifadelerini kullandı.

Meşru müdafaa açıklaması:

Haberde yer verilen hukuki açıklamaya göre meşru müdafaa (nefsi müdafaa), kişinin kendisine veya başkasına yönelen haksız saldırıyı, o anki durum ve şartlara göre saldırıyla orantılı şekilde defetmesi durumunda fail hakkında ceza verilmeyeceğini öngörüyor. Ancak bu savunmanın varlığı veya yokluğu somut olayın koşullarına göre değerlendirilir.

Sonuç olarak, uzman görüşü ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda şaka bahanesiyle silah gösterilmesi hukuken hafife alınmıyor; eylemin yarattığı korku ve tehlike unsuru cezai sorumluluğun temelini oluşturuyor.

AVUKAT ZEYNEP KARAKUŞ, ŞAKA AMAÇLI DA OLSA SİLAHIN BİR KİŞİYE DOĞRULTULMASININ ‘SİLAHLI TEHDİT’ SUÇUNU OLUŞTURDUĞUNU SÖYLEYEREK, “OYUNCAK VEYA KURU SIKI SİLAHLARLA ŞAKA YAPILMASI SUÇUN OLUŞMASINI ENGELLEMİYOR” DEDİ.