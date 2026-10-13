Sakarya nehrinin kıyısı römork dolusu çöpten temizlendi

Osmaneli Belediyesi ekipleri, ilçenin doğal güzelliklerini korumak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla Sakarya Nehri kıyısında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar sırasında nehir kıyısına bırakılan atıklar ekiplerce toplandı ve bölge temizlendi; bir günde 1 römork dolusu atığın doğadan uzaklaştırılması kayda geçti.

çalışmanın kapsamı:

Temizlik, nehir boyunca belirlenen noktalarda yürütüldü. Ekipler atıkları sınıflandırarak topladı ve bölgenin yeniden doğal görünümüne kavuşturulmasını sağladı. Müdahale, sahil bandındaki görüntü kirliliğinin giderilmesi ve ekosistemin korunması hedefiyle gerçekleştirildi.

başkanın çağrısı:

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, çevrenin korunmasında vatandaşların duyarlılığının önemine dikkat çekti: "Temiz bir çevre yalnızca ekiplerimizin çalışmasıyla değil, hepimizin duyarlılığıyla mümkün. Çöplerimizi doğaya değil, çöp kutularına bırakalım; ilçemizin ve doğal güzelliklerimizin temizliğine birlikte sahip çıkalım"

Belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor; yapılan müdahale çevre temizliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

SAKARYA NEHRİ KIYISINDAN 1 GÜNDE 1 RÖMORK ATIK TOPLANDI