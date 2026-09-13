Ahilikten güç alan Malatya esnafı küllerinden yeniden doğacak

Keskin'in Ahilik Haftası mesajı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda hem 6 Şubat depremlerinin yarattığı tahribata hem de Ahilik anlayışının bugün için taşıdığı önemine dikkat çekti. Keskin, çarşının tam anlamıyla faaliyete geçmediği sürece gösterişli törenlerden kaçınacaklarını belirtti ve Ahiliği günümüzün sorunlarına çözüm sunan bir reçete olarak tanımladı.

Ahilik: tarihsel kimlikten geleceğin öğretisine:

Keskin, Ahiliği salt mesleki bir örgütlenme olmaktan öteye taşıyarak, "Türk-İslam medeniyetinin ruhu, Anadolu’nun mayasıdır" şeklinde tanımladı. Ahiliğin, ticaretin ahlakı, emeğin ibadet şuuruyla, kazancın helalliği ve mesleğin insan yetiştirmekle buluştuğu bir medeniyet okulu olduğunu vurguladı. Mesajında "Müşteri velinimetimizdir" düsturu, terazide hile yapmama ve komşunun siftah etmesini gözetme gibi somut ahilik kurallarına yer verildi.

Keskin, eğitim sistemi ve toplumsal hafızada görülen eksikliklere işaret ederek, usta-çırak ilişkisini sadece meslek öğretisi değil bir karakter inşası olarak gördüğünü aktardı. Gençlere sadece diploma değil, 'edep, ahlak ve ahde vefa' kazandıracak bir Ahilik mektebinin eğitim sistemine entegre edilmesinin önemine dikkat çekti.

Deprem sonrası çarşı tablosu ve sade kutlama kararı:

6 Şubat depremlerinin Malatya çarşısında yarattığı ağır tahribatı hatırlatan Keskin, esnafın hala konteynerlerde ekmek mücadelesi verdiğini söyledi. Bu koşullar altında geçmiş yıllardaki görkemli kutlamaların vicdani olmayacağını belirterek, bu yılki Ahilik Haftası'nı sade ve mütevazı bir törenle idrak edeceklerini açıkladı. Keskin, "Esnafımızın yüreği buruk, dükkanı yıkık, acısı tazeyken gösterişli tören yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Mesajını Malatya'nın yeniden ayağa kalkacağı inancıyla sonlandıran Keskin, devlet ve millet el ele verildiğinde çarşının eskisinden daha güçlü biçimde ayağa kalkacağını; o gün geldiğinde Türkiye'nin en görkemli Ahilik kutlamalarının yeniden Malatya'da yapılacağını söyledi. Konuşmasında Ahi Evran-ı Veli ile ahilik geleneğini yaşatanlara ve vatan için can veren şehitlere rahmet dileklerini iletti ve toplumun birlik, bereket ve dürüstlük ilkelerine dönmesi çağrısında bulundu.

Keskin'in vurguları: Ahilik geçmişin hatırası değil, yarının reçetesidir; fırsatçılığa karşı dayanışma, eğitimde karakter inşası ve ticarette helal kazanç ilkeleri yeniden önceliklendirilmelidir.

KESKİN, "AHİLİK, GEÇMİŞİN HATIRASI DEĞİL, YARININ REÇETESİDİR"