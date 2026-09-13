Fuarın sekizinci günü: İzmirli Kahve ve İZMAR ziyaretçileri bir araya getirdi

95’inci İzmir Enternasyonal Fuarı sekizinci gün değerlendirmesi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 95’inci İzmir Enternasyonal Fuarı’nın sekizinci günü de yoğun ilgiyle geçti. Fuarın farklı noktalarında her yaştan ziyaretçi için etkinlikler devam ederken, belediyenin tanıtım ve hizmet alanları dikkat çekti. Özellikle İzmirli Kahve ve İZMAR stantlarının önünde uzun kuyruklar oluştu; Zeytin Sahne Çim Alanı ve Yuvamız İzmir atölyeleri ise çocukların neşeli anlarına sahne oldu.

İzmirli Kahve ve İZMAR yoğun talep görüyor:

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza AŞ tarafından işletilen İzmirli Kahve, özellikle gençlere yönelik, piyasa fiyatının yarısı seviyesindeki fiyat politikasıyla fuarda ilgi odağı oldu. İzmirli Kahve İşletme Sorumlusu Selami Büyükyıldız fuarda beklenenden fazla talep aldıklarını belirterek, "İzmirli Kahve’de amacımız gençlere ulaşmaktı ama bütün İzmir’e ulaştık. Şu an beklediğimiz ivmenin çok üstündeyiz. Bu hızla devam edersek seneye iki, üç katına çıkacağımızı düşünüyorum. En büyük amacımız ulaşamadığımız yerlere de şubeler açmak. Aktif olarak toplam 14 şubemiz var. İzmirli vatandaşlarımız İzmirli Kahve’yi çok güzel sahiplendi" dedi.

Stanttan alışveriş yapan ziyaretçiler de memnuniyetini dile getirdi. Ailesiyle birlikte fuarı gezen Yusuf Gezek, "Fuara daha önce geldiğimizde de almıştık. Eşim kahveyi çok sever. Deneyimimizden yola çıkarak tekrar denemek istedik. Arkasında İzmir Büyükşehir Belediyesi bulunması bize güven verdi. Fiyat açısından uygun olması da cazibesini artırdı" ifadelerini kullandı.

İZMAR tanzim satış mağazası da ekonomik ve güvenilir ürün sunmasıyla ilgi çekti. Alışveriş yapan Sefa Fuat Hekimoğlu projeyi "harika" olarak nitelendirip fiyatların uygunluğuna dikkat çekti.

Zeytin Sahne Çim Alanı ve Yuvamız İzmir çocukların gözdesi:

Fuarın ailelere yönelik en dikkat çeken bölümlerinden biri Zeytin Sahne Çim Alanı oldu. Ailesiyle gelen Fırat Karakaş alandaki doğal zeminin ve düzenlenen programların çocuklar için daha uygun olduğunu söyleyerek, "Cemil Başkan sayesinde çocuklar için çok güzel etkinlik alanları var burada. Çok farklılaşmış, kaliteli olmuş. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yaklaşık üç saattir buradayız, sıkılmadım desem yeridir" dedi. Ziyaretçilerden Meftune Küçükşahal de alanın yeni halinden memnun olduğunu belirtti: "Çok memnunum. Fuar çok güzel geçiyor. Bu alan da çok güzel olmuş. Bayıldım. Çocuklar için çok güzel, beğendim."

Çocuklar da etkinliklerden duydukları memnuniyeti paylaştı. Ebrar Demir "Çok güzel bir yer. Çok eğleniyorum" derken, Muhammet Selim Çelik "Her şey çok eğlenceli" ifadelerini kullandı. Ali Demir ve Osman Demir ise düzenlemeyi yapanlara teşekkür etti.

Yuvamız İzmir alanında düzenlenen atölyeler ise eğitimle eğlenceyi bir araya getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Çocuk Etkinlik Merkezi'nde psikolojik danışman olarak görev yapan Berfin Sağtan, "Çocuklarımızın becerilerini ölçmeye yönelik çeşitli atölyeler düzenledik. Sekiz atölyemiz var. Çocuklarımız her birinde yaklaşık on dakika geçiriyor. Keyifli etkinlikler yapıyoruz. Yuvamız İzmir kapsamında 36-66 aylık çocuklara hizmet verdiğimiz için atölyelerimiz de bu yaş grubuna yönelik. Çok güzel dönüşler aldık" dedi.

Fuarın sekizinci gününde hem hizmet tanıtımları hem de çocuklara yönelik etkinliklerin bir arada sunulması, ziyaretçiler arasında olumlu karşılandı ve fuarın aile dostu kimliğini güçlendirdi.

95’İNCİ İZMİR ENTERNASYONAL FUARI’NIN SEKİZİNCİ GÜNÜNDE İZMİRLİ KAHVE VE İZMAR STANTLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.