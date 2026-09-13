Söğüt'te 745. yılda gelenek, adalet ve birlik vurgusu

Söğüt'te 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri gerçekleştirildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 745'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Türkiye ve Türk dünyasından katılımla coşkulu bir şekilde yapıldı. Törenlere katılan protokol üyeleri, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, Söğüt'ün tarihî ve kültürel önemine dikkat çekti.

Törene katılan isimler ve program:

Şenliklere katılanlar arasında Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti milletvekilleri Mustafa Varank, Halil Eldemir ve Fatih Dönmez, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Muhammet Hanefi Macit, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Selçuk Türkoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut yer aldı. Protokol konuşmalarının yanı sıra etkinlikler, Yörük ve Türkmen kültürünü yaşatan programlarla devam etti.

Konuşmalarda öne çıkan temalar:

Adalet Bakanı Akın Gürlek konuşmasında, Söğüt'ün Osmanlı medeniyetinin ilk tohumlarının atıldığı bir merkez olduğuna vurgu yaptı. Gürlek, Söğüt’te bir çadırdan başlayan büyük yürüyüş ifadesiyle başlayan konuşmasında, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Şeyh Edebali'nin mirasını hatırlatarak bu toprakların "kılıçtan önce adaleti ve gönülleri kazanmayı" esas alan bir medeniyetin doğduğu yer olduğunu belirtti. Bakan Gürlek, ayrıca gençleri modern çağın tuzaklarından korumanın önemine işaret ederek ailelere düşen sorumluluğa dikkat çekti.

Gürlek, konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefini yalnızca güvenlik sorunu olarak görmediklerini; bunun toplumsal kardeşliği pekiştirme, milletin ortak geleceğini güvence altına alma iradesinin bir ifadesi olduğunu söyledi. Ayrıca Söğüt'te yakılan kutlu ateşin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli öncülüğündeki birlikle Türkiye Yüzyılı vizyonunu aydınlatmaya devam edeceğini ifade etti.

Prof. Dr. Muhammet Hanefi Macit, Osmanlı'nın kuruluşunun tesadüfi olmadığını, bunun arkasında binlerce yıllık devlet geleneği ve "adaletle hükmetme" anlayışının bulunduğunu vurguladı. Macit, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü medeniyetin çekirdeği olarak nitelendirdi ve Osmanlı'nın ulaşmış olduğu medenî değerlerin barış, hoşgörü ve insan onuruna saygı taşıdığını belirtti. Konuşmasını, ecdada ve şehitlere saygı ifadeleriyle tamamladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ise Söğüt'ü yalnızca bir yer adı değil "bir ruh, bir irade" olarak tanımladı; Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Millî Mücadele'ye uzanan aynı milli ruhun burada filizlendiğini söyledi ve bu mirasın gelecek nesillere aynı inançla aktarılmasının önemine işaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşmasında, Söğüt'ün bir obanın devlete, inancın iradeye dönüştüğü bir mekân olduğunu vurguladı. Destici, Ertuğrul Gazi'nin geride hazır bir devlet değil, "devlet kurabilecek bir ahlâk" bıraktığını belirterek bu ahlâka sahip çıkılmasının gerekliliğini dile getirdi.

Gelenek ve gelecek arasında köprü:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut açılış konuşmasında, 745 yıldır süren geleneğin yaşatılmasının sadece hatırlamak değil, anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Durgut, Türk töresinin unutulmayacağını, birliğin, kardeşliğin ve devlet şuurunun korunacağını belirtti.

Etkinlik boyunca yapılan vurgular, Söğüt'ün tarihî hafızasını canlı tutma, medenî mirası anma ve genç kuşaklara aktarma çabası etrafında toplandı. Konuşmacıların ortak noktası; adalet, birlik, milli ve manevi değerlerin korunması ile bu değerlerin bugünün koşullarında nasıl yaşatılacağına dair çağrılardı. Söğüt'te gerçekleştirilen bu tören, hem tarihî bir hatırlatma hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye dönük bir buluşma olarak kayda geçti.

BİLECİK'İN SÖĞÜT İLÇESİNDE BU YIL 745'İNCİSİ DÜZENLENEN ERTUĞRUL GAZİ'Yİ ANMA VE YÖRÜK ŞENLİKLERİ GENİŞ BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.