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Sakarya'da selde mahsur kalanlar için jandarma yoğun çaba gösteriyor

Sakarya'daki üç günlük sağanak sonrası jandarma ekipleri AFAD ve diğer birimlerle koordineli çalışarak mahsur vatandaş ve hayvanları tahliye ediyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:16

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sakarya'da selde mahsur kalanlar için jandarma yoğun çaba gösteriyor

Sakarya'da jandarma ve ekiplerin müdahalesi:

Üç gündür kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar birçok noktada sele dönüştü. Bu kapsamda Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama ve kurtarma çalışmalarına destek vererek sahada yoğun görev yürütüyor.

Saha koordinasyonu ve ulaşım zorlukları:

Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgelerde jandarma ekipleri, AFAD ve diğer ekiplerle koordineli hareket ediyor. Ekipler, ulaşımın kısıtlı olduğu alanlara ulaşarak mahsur kalan vatandaşlara erişim sağlıyor ve güvenli bölgelere tahliyelerini gerçekleştiriyor.

Hayvan kurtarma ve can güvenliğinin sağlanması:

Çalışmalar sadece insan odaklı değil; sel sularından etkilenen ve mahsur kalan hayvanların kurtarılması için de müdahaleler yapılıyor. Amaç, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve muhtemel can kayıplarını önlemek.

Saha ekipleri, bölgede keşif, tahliye ve kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor; çalışmalarda koordinasyonun devam ettiği, ekiplerin önceliğinin insan ve hayvan hayatını korumak olduğu bildirildi.

SAKARYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ SEL NEDENİYLE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI VE HAYVANLARI...

SAKARYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ SEL NEDENİYLE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI VE HAYVANLARI KURTARMAK İÇİN BÖLGEDE YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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