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Sakarya'da yağış sonrası tarlalarda tahliye ve drenaj temizliği yoğunlaşıyor

Kuvvetli yağışların vurduğu Sakarya'da Büyükşehir ekipleri, muhtar talepleriyle 16 ilçede tarım arazilerinde tahliye ve drenaj temizliği yapıyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Sakarya'da yağış sonrası tarlalarda tahliye ve drenaj temizliği yoğunlaşıyor

Sakarya'da yağış sonrası tahliye ve temizleme çalışmaları devam ediyor:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından taşkın yaşanan kırsal alanlarda tahliye ve temizlik müdahalelerini sürdürüyor. Muhtarlar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalarla, üretim alanlarında biriken suların yönlendirilmesi ve tarımsal faaliyetlerin yeniden başlaması hedefleniyor.

Büyükesence'de drenaj hatlarının temizlenmesi:

Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesinde taşkın sularının getirdiği mil, taş ve çeşitli malzemeler nedeniyle tıkandığı belirlenen drenaj hatları ekiplerin öncelikli müdahale alanı oldu. Yapılan temizlik çalışmaları, biriken suların tahliyesini sağlayarak ekili-dikili alanlarda daha fazla zarar oluşmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Mahalle muhtarı Sadettin Duman yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız sel felaketinden dolayı arazilerimizin çok büyük bir bölümünü su bastı. Büyükşehir Belediyemiz ilk günden itibaren burada bizimleydi. Gereken her şeyi yaptılar, hala çalışmaları devam ediyor" sözleriyle sürecin takip edildiğini belirtti. Mahalle sakinlerinden Mehmet Duman ise, "Ekipler gece gündüz demeden bizler için çalıştı" diyerek çalışmalara teşekkür etti.

Çalışma kapsamı ve koordinasyon:

Belediye açıklamasına göre, muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda 16 ilçede tarımsal alanlarda tespit, tahliye ve müdahale çalışmaları planlı şekilde sürdürülecek. Ekipler drenaj hatlarının açılmasının yanı sıra, tahliye kanallarının kontrolü ve tarım arazilerinde biriken artıkların uzaklaştırılmasına odaklanıyor.

Yerel yönetim, muhtarlar ve vatandaşlar arasındaki koordinasyonun ön planda tutulduğu çalışmalarda amaç, üretim alanlarının kısa sürede kullanıma açılmasını sağlamak ve olası yeni yağışlarda riskleri azaltmaktır. Müdahalelerin devam ettiği bölgelerde saha ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SAKARYA&#039;DA KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN TAŞKIN YAŞANAN TARIM...

SAKARYA'DA KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN TAŞKIN YAŞANAN TARIM ARAZİLERİNDE TAHLİYE VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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